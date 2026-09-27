Informes técnicos sobre compras de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de Diego Spagnuolo remitidos a la Justicia detectaron presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos.
Investigan compras irregulares y pagos duplicados durante la gestión de Spagnuolo en ANDIS
Un relevamiento técnico advirtió sobre sobreprecios millonarios y prótesis nunca entregadas a los beneficiarios, en el marco de la investigación judicial.
Entre los casos relevados aparece el de un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis por una amputación y cuya documentación indicaba que el elemento había sido entregado, aunque el informe determinó que eso no había ocurrido.
Según el reporte existía un remito firmado por la madre del beneficiario, pero al consultar directamente a los particulares se estableció que la firma habría sido obtenida mediante una inducción a error durante la toma de medidas.
Los documentos enviados por el Ministerio de Salud y el interventor de la ex Andis, Alejandro Vilches, también señalaron diferencias de precios de hasta 1972% frente a adquisiciones realizadas por otros organismos públicos.
Entre los ejemplos mencionados figura la compra de válvulas bicavales transcatéter a Farma Salud por $425 millones, mientras que el PAMI había adjudicado meses antes un sistema similar por $124,2 millones.
Otro análisis detectó una diferencia del 711% en una válvula pulmonar, mientras que en implantes cocleares el precio promedio abonado a Droguería Floresta fue de US$62.613, frente a referencias de mercado considerablemente menores.
Los informes también consignaron una factura de Indecomm que habría sido abonada dos veces por $28,7 millones cada una y una diferencia del 219% en la compra de un neuroestimulador.
Además se señalaron presuntos errores de categorización y adquisiciones de productos importados con diferencias de entre 300% y 1000% respecto de alternativas nacionales. El material fue incorporado a la investigación judicial que analiza posibles irregularidades en el sistema de compras de la ex Andis.