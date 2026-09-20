Una auditoría realizada sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados internos de deuda exigible del organismo, que estuvo encabezado por Diego Spagnuolo hasta agosto de 2025.
Detectaron una diferencia de $158.717 millones en las cuentas de la ex Andis
El desfasaje surgió al comparar deudas informadas por dos áreas del organismo que dirigía Diego Spagnuolo. Parte de esos compromisos quedó bajo análisis por posibles irregularidades.
El relevamiento analizó la gestión hasta el 21 de agosto de ese año e incluyó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.
La diferencia entre dos áreas
Los auditores compararon la información proporcionada por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad con la de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, encargada de programas como Incluir Salud.
La DNASS informó un monto de deuda considerablemente mayor, lo que derivó en el desfasaje detectado. El informe también dejó asentado que los importes y su clasificación podían contener variaciones producto de errores de carga de los prestadores.
Parte de esos compromisos tampoco había atravesado los procedimientos administrativos ordinarios previstos para las contrataciones.
El foco sobre la DNASS
La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud también aparece bajo análisis en la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en las compras de medicamentos y otros insumos.
El fiscal Franco Picardi investiga un posible esquema de fraude y coimas vinculado a contrataciones del organismo. La causa continúa en trámite y las acusaciones todavía deben ser probadas judicialmente.
En paralelo, la Justicia mantiene abierto el análisis de los audios atribuidos a Spagnuolo, aunque el peritaje registró en los últimos días diferencias entre especialistas sobre la aptitud técnica de algunos archivos para cotejar voces.
El mecanismo de “legítimo abono”
La auditoría también puso el foco en el uso de la figura de legítimo abono para cancelar bienes y servicios que ya habían sido entregados sin haber transitado previamente los procedimientos habituales de contratación.
Según el relevamiento, hasta la fecha de corte continuaba utilizándose ese mecanismo y solo se habían iniciado seis procesos de compra relacionados con esos servicios.
El documento no individualizó cuáles fueron los desembolsos realizados bajo esa modalidad.
Pagos por casi $480.000 millones
Entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, los prestadores de medicamentos e insumos recibieron pagos por $479.504 millones, de acuerdo con la información relevada por la auditoría.
La diferencia de $158.717 millones detectada entre las áreas administrativas pasó a formar parte de los elementos analizados en torno al funcionamiento de la ex Andis.