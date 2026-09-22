Pablo Di Liscia fue designado secretario de Discapacidad por el gobierno nacional, tras la renuncia de Alejandro Vilches en el marco de las discusiones por el Presupuesto 2027 y ajustes en el área.
Designaron a Pablo Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad
El ex titular de IOMA llega al cargo en medio del debate por la emergencia en el sector y las partidas destinadas en el presupuesto 2027.
La propuesta llegó, según reportaron medios porteños, de parte del ministro de Economía Luis Caputo fue quien acercó el nombre por su perfil técnico y su trayectoria en IOMA. La secretaría está a cargo de la cartera sanitaria que maneja Mario Lugones.
Lugones mantuvo un encuentro con Di Liscia esa mañana; según las fuentes, ambos se conocían por la gestión en IOMA y ya tuvo un primer encuentro el lunes previo.
Desde Presidencia describieron al candidato como “amplia trayectoria en la gestión pública y privada, con experiencia en conducción de organismos, administración de presupuestos de gran magnitud, gestión de operaciones complejas, y liderazgo de equipos multidisciplinarios".
Perfil profesional y funciones previstas
Di Liscia integró el PRO y dirigió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019 durante la gestión de maría eugenia vidal; antes, trabajó en la ciudad de buenos aires como subsecretario de Higiene Urbana y director General de Control de Gestión en la administración de horacio rodríguez larreta.
En su perfil de LinkedIn figura que cursó la carrera de Contador Público en la UADE pero no la finalizó; desde el oficialismo destacaron que aporta “más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado”.
El ministerio de Salud indicó que la secretaría tendrá como prioridad optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con Discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo y garantizar la administración eficiente de los recursos.
Un comunicado del ministerio sostuvo que Di Liscia cuenta con “una amplia trayectoria en la gestión pública y privada, con experiencia en conducción de organismos, administración de presupuestos de gran magnitud, gestión de operaciones complejas y liderazgo de equipos multidisciplinarios”.
Entre las tareas que continuará figura la auditoría de las pensiones por invalidez laboral, un proceso ya iniciado con el objetivo de detectar irregularidades y problemas estructurales en la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Contexto político y reacciones
Alejandro Vilches presentó su renuncia “por motivos personales” a través de una carta el pasado lunes, y su salida se produjo en medio de tensiones internas por los recortes previstos en el Presupuesto 2027 para Discapacidad.
La senadora Patricia Bullrich marcó el contrapunto al afirmar que “se trata de un tema sensible”, dijo la jefa de bloque de LLA, y advirtió sobre las dificultades que podrían surgir en el vínculo legislativo con aliados.
El anuncio coincidió con una reunión en la Cámara de Diputados destinada a intentar destrabar la redacción del proyecto que reemplazará la actual emergencia en Discapacidad; el Gobierno admitió la posibilidad de revisar las previsiones presupuestarias para el área.
Sobre la actualización de las prestaciones, adrián ravier, vocero presidencial, aclaró por su cuenta de X que “el nomenclador continuará ajustándose por IPC hasta el 31 de diciembre de 2026 y que, a partir de 2027, la actualización quedará sujeta a lo que defina el Congreso”.
Con la designación, la administración busca combinar experiencia en gestión sanitaria y control administrativo mientras avanza en la revisión de prestaciones y normas vinculadas al sector.