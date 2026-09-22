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Procesaron a Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS, en la causa por presuntas coimas

La resolución de la Sala II se conoció luego de revelarse inconsistencias millonarias y la reciente salida de la máxima autoridad de la entidad nacional.

Procesaron a Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, y a otras 18 personas por presunto pago de coimas y sobreprecios en la compra de insumos medicinales. Procesaron a Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, y a otras 18 personas por presunto pago de coimas y sobreprecios en la compra de insumos medicinales.
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La Justicia procesó este martes al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, en la causa que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos.

La medida fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.

Además de Spagnuolo, también fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se las acusa de haber conformado una presunta asociación ilícita.

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Por otro lado, la Cámara Federal rechazó un planteo realizado por la defensa de otro de los imputados que pedía anular la causa, ya que cuestionaba si los audios que dieron inicio a la investigación fueron conseguidos de forma lícita.

Los procesamientos habían sido dictados por el juez Sebastián Casanello en febrero de este año. La causa se encuentra ahora en manos del juez Ariel Lijo, actual subrogante del Juzgado Federal N°11.

La hipótesis del fiscal Picardi

Según la hipótesis del fiscal Franco Picardi, Spagnuolo sería el jefe de un esquema de corrupción con el pedido de coimas para direccionar la contratación a determinados laboratorios en la compra de medicamentos e insumos.

Los jueces señalaron en el fallo que “se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios”, cuya finalidad era la “obtención de ganancias indebidas”.

Además, apuntaron que el extitular del ANDIS habría tenido “intervención en las maniobras ilícitas desarrolladas en el seno del organismo que se encontraba a su cargo”.

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La decisión de la Cámara se da luego de que se conoció que una auditoría encontró un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la ANDIS, y un día después de la salida de quien era su actual titular, Alejandro Vilches.

Además, este miércoles se espera la declaración de Nadia Beller, la exnovia de Fernando Cerimedo, quien aseguró tener pruebas de que el exasesor de Javier Milei fue quien filtró los audios atribuidos al extitular del ANDIS.

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