El nuevo secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Pirovano en estado grave, tras haber sufrido un violento accidente de tránsito durante la madrugada de este martes. El funcionario, que asumió su cargo hace apenas una semana, conducía una motocicleta sobre la avenida General Paz cuando colisionó contra un automóvil a la altura del cruce con la autopista Panamericana.
A una semana de asumir, el secretario de Discapacidad está internado tras sufrir un grave accidente
Pablo Di Liscia tuvo un accidente en su moto durante la madrugada a la altura de Panamericana. El titular del área sigue internado con asistencia respiratoria en el Pirovano.
El siniestro vial en la avenida General Paz
Según la información consignada en el parte médico emitido por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el hecho tuvo lugar cerca de las 4:30 del martes 29 de septiembre. La colisión se produjo entre un vehículo particular y la motocicleta en la que transitaba el funcionario, de 60 años, sobre la avenida General Paz frente al centro comercial DOT Baires, en sentido hacia el Riachuelo.
A la llegada de las unidades sanitarias de emergencia, los profesionales médicos asistieron a Di Liscia en el lugar del accidente. Tras constatar un cuadro de politraumatismo grave, fracturas múltiples y deterioro del sensorio, el personal del SAME procedió a su traslado inmediato al Hospital Pirovano con indicación de ingreso directo a la sala de shock room para recibir atención crítica.
Cuadro médico y parte del Hospital Pirovano
Con el transcurso de las horas, la dirección del nosocomio del barrio porteño de Coghlan brindó un reporte actualizado sobre el estado de salud del titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad. De acuerdo con la información brindada por las autoridades hospitalarias durante la tarde del martes, el paciente permanece alojado en la Unidad de Terapia Intensiva.
Debido a la severidad de los traumatismos generados por el impacto y el compromiso de su función respiratoria, Di Liscia se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica (ARM). El equipo médico de terapia intensiva mantiene un monitoreo permanente sobre su cuadro neurológico y hemodinámico a la espera de su evolución en las próximas horas.
La ausencia a un acto oficial y la trayectoria del funcionario
La noticia sobre el accidente se conoció luego de que el funcionario no se presentara a un compromiso de gestión que figuraba en su agenda oficial para la jornada del martes. Fuentes internas de la Secretaría Nacional de Discapacidad señalaron que Di Liscia tenía previsto encabezar un encuentro de trabajo en el área de Pensiones, y que fue su inasistencia imprevista lo que impulsó las averiguaciones hasta confirmar su internación en el Hospital Pirovano.
Di Liscia había asumido al frente del organismo nacional hace apenas siete días, luego de que el Poder Ejecutivo formalizara su designación para ocupar la titularidad de la Secretaría tras la renuncia de su antecesor en el cargo. Su nombramiento buscaba dar continuidad a la gestión del área, con foco en el ordenamiento administrativo de las partidas presupuestarias y el proceso de auditorías de los beneficios otorgados.
La evolución de la salud del secretario nacional mantiene en expectativa a los colaboradores de la cartera de Salud y al gabinete nacional. Mientras el personal médico aboca sus intervenciones a lograr la estabilización de su cuadro clínico en la Unidad de Terapia Intensiva, las fuerzas de seguridad realizan las pericias viales correspondientes sobre la avenida General Paz para determinar las circunstancias precisas en las que se produjo la colisión.