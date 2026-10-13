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El Vaticano informó que la operación del papa León XIV concluyó con éxito

El sumo pontífice fue intervenido quirúrgicamente este martes en el hospital Gemelli de la capital italiana. Aún no brindaron detalles.

Así llegaba el papa León XIV al hospital Gemelli. REUTERS/Ciro de LucaAsí llegaba el papa León XIV al hospital Gemelli. REUTERS/Ciro de Luca
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El Vaticano informó oficialmente que la operación del papa León XIV concluyó con éxito este martes por la tarde en el Hospital Gemelli de la ciudad de Roma, Italia.

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"La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”, indica un breve mensaje de la Sala de Prensa de la Santa Sede.

The late Pope John Paul II outside Gemelli Hospital, where Pope Leo is hospitalised ahead of surgery to remove a lung nodule, in Rome, Italy, October 13, 2026. REUTERS/Stoyan NenovHospital Gemelli de la ciudad de Roma, Italia. REUTERS/Stoyan Nenov

Desde el Vaticano aclararon que “próximamente se facilitará más información".

Su internación

El Papa León XIV había ingresado al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma este mismo martes para la operación de un nódulo en el pulmón, como él mismo lo había anunciado luego del rezo del Ángelus.

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La Sala de Prensa de la Santa Sede comunicó al final de la mañana de este 13 de octubre que "tal y como se había anunciado, el Papa León XIV ha acudido al Policlínico Universitario Agostino Gemelli para ser ingresado. Esta tarde será operado (ya concluyó) de un nódulo pulmonar por el equipo médico de cirugía torácica dirigido por el doctor Stefano Margaritora".

Pope Leo arrives at Gemelli Hospital ahead of the pontiff's surgery to remove a lung nodule, in Rome, Italy, October 13, 2026. REUTERS/Ciro de Luca TPX IMAGES OF THE DAYAsí llegaba el papa León XIV al hospital Gemelli. REUTERS/Ciro de Luca

Según indica la Sala de Prensa, "se facilitará más información a lo largo de la tarde de hoy".

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