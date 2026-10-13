El Vaticano informó oficialmente que la operación del papa León XIV concluyó con éxito este martes por la tarde en el Hospital Gemelli de la ciudad de Roma, Italia.
El Vaticano informó que la operación del papa León XIV concluyó con éxito
El sumo pontífice fue intervenido quirúrgicamente este martes en el hospital Gemelli de la capital italiana. Aún no brindaron detalles.
"La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”, indica un breve mensaje de la Sala de Prensa de la Santa Sede.
Desde el Vaticano aclararon que “próximamente se facilitará más información".
Su internación
El Papa León XIV había ingresado al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma este mismo martes para la operación de un nódulo en el pulmón, como él mismo lo había anunciado luego del rezo del Ángelus.
La Sala de Prensa de la Santa Sede comunicó al final de la mañana de este 13 de octubre que "tal y como se había anunciado, el Papa León XIV ha acudido al Policlínico Universitario Agostino Gemelli para ser ingresado. Esta tarde será operado (ya concluyó) de un nódulo pulmonar por el equipo médico de cirugía torácica dirigido por el doctor Stefano Margaritora".
Según indica la Sala de Prensa, "se facilitará más información a lo largo de la tarde de hoy".