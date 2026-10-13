El papa León XIV ingresó este lunes al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde será operado de un nódulo pulmonar, según informó la Sala de Prensa de la Santa Sede. La intervención está prevista para esta tarde y será realizada por un equipo médico de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora. El ingreso del pontífice al centro de salud había sido anticipado por él mismo el domingo pasado, luego del rezo del Ángelus.
El papa León XIV ingresó a un hospital de Roma para ser operado de un nódulo pulmonar
El pontífice fue internado este lunes en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli. La intervención estará a cargo de un equipo especializado en cirugía torácica. Los nódulos pulmonares son pequeñas lesiones que, en muchos casos, son benignas, aunque requieren evaluación médica.
A través de un comunicado difundido este lunes 13 de octubre, la Santa Sede confirmó que el Papa acudió al establecimiento sanitario para ser internado y recibir la atención médica correspondiente. Además, precisó que se brindará nueva información sobre su estado de salud a lo largo de la tarde.
Qué es un nódulo pulmonar
Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión de tejido anormal dentro del pulmón que mide hasta tres centímetros de diámetro. Suele detectarse mediante una radiografía o una tomografía, muchas veces durante estudios realizados por otros motivos.
Aunque el hallazgo puede generar preocupación, la mayoría de los nódulos pulmonares son benignos. Pueden aparecer como consecuencia de infecciones respiratorias anteriores, cicatrices en el tejido pulmonar o procesos inflamatorios.
Sin embargo, algunos pueden estar relacionados con enfermedades más graves, incluido el cáncer de pulmón. Por eso, la evaluación médica tiene en cuenta las características de la lesión, su tamaño, su evolución y los antecedentes de cada paciente.
La presencia de un nódulo no significa necesariamente que se trate de un tumor maligno ni que requiera una operación. En función de cada caso, los profesionales pueden indicar controles periódicos por imágenes u otros estudios para determinar su naturaleza
. En el caso del papa León XIV, la Santa Sede informó que será sometido a una intervención quirúrgica, aunque hasta el momento no brindó detalles adicionales sobre las características del nódulo ni sobre el tiempo previsto de recuperación.
Se espera que durante la tarde se conozcan nuevas precisiones oficiales sobre el estado de salud del pontífice.