Salud

El papa León XIV ingresó a un hospital de Roma para ser operado de un nódulo pulmonar

El pontífice fue internado este lunes en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli. La intervención estará a cargo de un equipo especializado en cirugía torácica. Los nódulos pulmonares son pequeñas lesiones que, en muchos casos, son benignas, aunque requieren evaluación médica.