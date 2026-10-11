El papa León XIV anunció este domingo que deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones.
El papa León XIV será operado de un nódulo en un pulmón: qué se sabe de su salud
El Sumo Pontífice anunció que los médicos detectaron una lesión en una etapa inicial y recomendaron extirparla. La intervención está prevista para los próximos días, mientras crece la expectativa por su viaje a la Argentina, programado para noviembre.
El Pontífice comunicó la noticia al finalizar el rezo del Ángelus en el Vaticano y explicó que la lesión fue detectada en una etapa temprana, por lo que sus médicos consideraron conveniente realizar una intervención quirúrgica.
La información se conoció a menos de un mes de la visita pastoral que el jefe de la Iglesia católica tiene prevista realizar a la Argentina. Por el momento, no se informó oficialmente si la operación y el período de recuperación modificarán su agenda internacional.
El anuncio generó atención entre los fieles y puso el foco en la evolución de la salud del Papa, de 71 años, quien decidió seguir la recomendación del equipo médico y avanzar con el procedimiento en los próximos días.
Qué dijo el Papa sobre el nódulo pulmonar y la operación
Durante su mensaje a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, León XIV explicó que el hallazgo se produjo durante controles médicos recientes. Según indicó, los profesionales identificaron un nódulo en uno de sus pulmones y determinaron que estaba localizado y había sido detectado en una fase muy temprana.
El Pontífice señaló que, tras evaluar la situación, los médicos recomendaron una intervención para retirar la lesión. En consecuencia, decidió seguir sus indicaciones y someterse a la cirugía, que ya se encuentra programada para los próximos días.
En su comunicación, el Papa agradeció la cercanía espiritual de los fieles y pidió que lo acompañen con sus oraciones durante este proceso.
Hasta el momento, no se difundieron detalles adicionales sobre el hospital en el que se realizará la intervención, la técnica quirúrgica que se utilizará ni el tiempo de internación previsto. Tampoco se comunicaron resultados de estudios que permitan establecer la naturaleza del nódulo.
Por eso, el anuncio no permite concluir que se trate de una enfermedad oncológica ni establecer un diagnóstico más preciso. La información disponible se limita a la detección de la lesión, su localización y la decisión médica de extirparla.
La intervención tendrá como objetivo retirar el tejido identificado por los profesionales. Los estudios que puedan realizarse sobre la muestra extraída, si corresponde, permitirán contar con información más específica acerca de sus características.
La decisión de comunicar personalmente la situación médica también permitió al Pontífice explicar los motivos de la operación sin que se conocieran, hasta ahora, mayores precisiones clínicas. La evolución posterior será clave para determinar cuándo podrá retomar con normalidad sus actividades.
La operación y la incertidumbre por el viaje del Papa a la Argentina
Uno de los principales interrogantes que surgieron tras el anuncio está relacionado con la primera gira latinoamericana de León XIV, que incluye una visita oficial a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.
De acuerdo con el cronograma difundido por el Vaticano, el recorrido contempla actividades en Buenos Aires, una visita a la ciudad de Córdoba y una celebración religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La agenda también prevé etapas en Uruguay y Perú.
La proximidad entre la intervención quirúrgica y el viaje previsto despertó dudas sobre la posibilidad de mantener todas las actividades programadas. Sin embargo, hasta el momento del anuncio no se habían comunicado cambios oficiales en el itinerario.
El tiempo de recuperación dependerá de las características del procedimiento y de la evolución del Pontífice. Sin información médica más detallada, no es posible determinar si la operación requerirá modificar los compromisos previstos para noviembre.
La visita a la Argentina tiene especial relevancia para la Iglesia católica local, ya que sería la primera de un Papa al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987. La gira también representa una oportunidad para que León XIV fortalezca los vínculos con las comunidades católicas de América Latina.
En este contexto, la evolución de su salud será determinante para conocer si podrá cumplir con la agenda anunciada. La Santa Sede deberá informar cualquier eventual modificación de las actividades previstas.
Mientras tanto, el dato confirmado es que el Papa seguirá la recomendación de sus médicos y se someterá a una intervención para retirar el nódulo pulmonar. La información que se difunda después de la operación permitirá conocer mejor su evolución y establecer los próximos pasos de su recuperación.
Hasta entonces, tanto el resultado de la cirugía como la continuidad de la gira latinoamericana permanecen sujetos a la evolución clínica del Pontífice y a las indicaciones de su equipo médico.