Pontífice

El papa León XIV será operado de un nódulo en un pulmón: qué se sabe de su salud

El Sumo Pontífice anunció que los médicos detectaron una lesión en una etapa inicial y recomendaron extirparla. La intervención está prevista para los próximos días, mientras crece la expectativa por su viaje a la Argentina, programado para noviembre.