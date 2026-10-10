La postura del Vaticano

León XIV rechazó la pena de muerte: “Atenta contra la dignidad de la persona”

En el marco de la Jornada Mundial contra la Pena de Muerte, el Papa reafirmó la posición de la Iglesia católica y sostuvo que es posible proteger a la sociedad y hacer justicia sin recurrir a la pena capital. Sus declaraciones se conocieron en medio de la polémica por una ejecución prevista en Estados Unidos.