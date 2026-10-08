Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales el pasado 30 de septiembre en el estado de Tennessee (EE.UU.), ya se levanta y camina en el hospital, según informó un miembro de su equipo legal el jueves (08.10.2026).
Tras su fallida ejecución, Christa Pike mejora en el hospital y ya pudo ponerse de pie
La mujer condenada a muerte, sin embargo, desarrolló neumonía y está mentalmente "confudida", dijo su abogado Stephen Ferrell.
En declaraciones a Radio 4, el abogado Stephen Ferrell señaló que, aunque no había hablado directamente con Pike, tenía constancia de que ella ya se desplazaba por su habitación del hospital, aunque todavía mostraba cierta confusión mental.
Otro de los abogados de Pike había revelado las primeras palabras que la mujer pronunció al despertar: "¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?".
"Para sorpresa de todos —incluyéndome a mí, a su equipo legal y al equipo médico—, Christa despertó y comenzó a hablar", explicó por su parte el abogado Randy Spivey, aunque aclaró que "le espera un largo camino hacia la recuperación".
Pike tiene un coágulo sanguíneo en un brazo, ha desarrollado neumonía y no puede tragar, según su abogado, quien añadió que aún no está claro si recuperará el uso de los brazos.
Fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato, un año antes, de su compañera de estudios Colleen Slemmer e iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.
Ejecuciones inciertas
El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones durante el resto de 2026 a raíz del caso.
Por su parte, el fiscal general adjunto, Will Ayers, se negó este miércoles a aclarar ante el tribunal si el estado solicitaría una nueva orden de ejecución.
"Ella merece respuestas sobre lo que le hicieron, y los habitantes de Tennessee también merecen esas respuestas", añadió su abogado.
Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización que recopila estadísticas sobre estas sentencias en todo el país.
Actualmente, 42 personas se encuentran en el corredor de la muerte en Tennessee.
Gobernador de California sopesa perdonar la vida a 563 condenados
En tanto, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, estaría sopesando la posibilidad de perdonar la vida de los 563 presos que se encuentran condenados a muerte en el Estado Dorado.
Newsom sostuvo conversaciones con sus principales asesores la semana pasada, coincidiendo con la ejecución fallida de Christa Pike en el estado de Tennessee la semana pasada, según informaron dos personas familiarizadas con el asunto a The New York Times.
Los presos de California representan aproximadamente una cuarta parte de las personas que se enfrentan a la pena capital en todo el país, de acuerdo con los datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
California mantiene formalmente vigente la pena de muerte, pero su aplicación está paralizada desde hace dos décadas. La última ejecución tuvo lugar en enero de 2006, cuando Arnold Schwarzenegger, republicano, era gobernador.