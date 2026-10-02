#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Estado crítico

Ejecución fallida en EE. UU.: qué se sabe de Christa Pike tras sobrevivir a dos dosis de inyección letal

La reclusa sobrevivió al suministro de pentobarbital en una cárcel de Nashville y el gobierno de Tennessee debió suspender todas las ejecuciones del año.

Una fotografía tomada el 4 de diciembre de 2007 muestra a Christa Pike, condenada a muerte, entrando en el Tribunal Penal del condado de Knox en Knoxville. J. Miles Cary/Knoxville News SentinelUna fotografía tomada el 4 de diciembre de 2007 muestra a Christa Pike, condenada a muerte, entrando en el Tribunal Penal del condado de Knox en Knoxville. J. Miles Cary/Knoxville News Sentinel
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Christa Pike, de 50 años, permanece en estado crítico en un centro médico de Tennessee tras haber sobrevivido a la aplicación de dos dosis de pentobarbital en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend.

La condenada a muerte, que lleva más de tres décadas tras las rejas por un homicidio cometido a sus 18 años, iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en el estado en más de dos siglos. Sin embargo, la falla en el protocolo obligó a detener el procedimiento e interrumpió el calendario oficial de ejecuciones para el resto del año en la región.

inyeccion letalA pesar de recibir dos dosis completas de pentobarbital, el organismo de Pike no cedió, perdiendo el conocimiento pero manteniendo signos vitales estables a lo largo del proceso.

Qué pasó durante la fallida ejecución en Nashville

El procedimiento contra Christa Pike estuvo rodeado de controversia y vaivenes judiciales hasta el último instante. La ejecución estaba pautada inicialmente para la mañana del miércoles en Riverbend, pero fue suspendida de forma temporal por un tribunal de apelaciones federal. Horas más tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó las mociones interpuestas por la defensa y dio luz verde para avanzar con la sentencia de muerte.

Ya con el camino legal despejado a última hora de la jornada, el personal penitenciario procedió a suministrar el protocolo químico. A pesar de recibir dos dosis completas de pentobarbital, el organismo de Pike no cedió, perdiendo el conocimiento pero manteniendo signos vitales estables a lo largo del proceso.

Tras registrar complicaciones severas en el acceso intravenoso y ante la falta de respuesta letal prevista, los observadores y medios de comunicación fueron retirados de la sala. Posteriormente, el Departamento Correccional de Tennessee confirmó que la mujer debió ser derivada de urgencia a un hospital externo.

Mirá tambiénComenzaron la investigación sobre el Arca de Noé y habrían encontrado una explicación

El pronóstico médico y el reclamo de la defensa

Tras sobrevivir a la doble dosis del químico barbitúrico, el equipo de abogados defensores de Pike presentó recursos de emergencia señalando que la detenida habría sufrido daños neurológicos irreversibles debido a la demora en la atención médica posterior y a la prolongada deprivación de oxígeno. Los profesionales legales denunciaron que el procedimiento no solo agravó su cuadro de trauma psicológico previo, sino que incurrió en una forma de castigo cruento e inusual.

Desde el Departamento Correccional del estado defendieron la actuación oficial, argumentando que se siguieron los lineamientos estrictos fijados por la ley estatal para el uso de inyección letal. No obstante, ante la gravedad del hecho y las irregularidades señaladas en el recinto, el gobernador de Tennessee anunció la suspensión preventiva de todas las ejecuciones programadas en la jurisdicción hasta que concluya una investigación exhaustiva sobre lo sucedido.

Solo 18 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos.Solo 18 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos.

Quién es Christa Pike y por qué fue condenada a muerte

La historia que derivó en la condena a muerte de Christa Pike se remonta a enero de 1995, en la ciudad de Knoxville. En aquel momento, con tan solo 18 años, Pike asistía junto a su entonces pareja, Tadaryl Shipp, a un campamento de capacitación laboral para adolescentes con problemas de conducta. Allí conoció a Colleen Slemmer, de 19 años, a quien engañó para llevarla a un bosque cercano.

En el lugar, Pike y Shipp torturaron, golpearon y asesinaron salvajemente a Slemmer. Durante el juicio celebrado en 1996, el caso cobró fuerte repercusión pública debido al hallazgo de un pentagrama invertido trazado en el tórax de la víctima, un símbolo vinculado a rituales satánicos que la acusada negó haber realizado por mano propia. El jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado y conspiración, condenándola a la pena capital. Años más tarde, estando en prisión en 2001, sumó una segunda condena por intento de homicidio al atacar a otra reclusa.

A lo largo de sus tres décadas en el corredor de la muerte, los abogados de Pike fundamentaron sus solicitudes de clemencia en su severo historial de abuso físico, emocional y agresión sexual sufrido durante la infancia, sumado a diagnósticos de enfermedad mental grave que nunca fueron valorados de forma idónea durante el juicio original de 1996.

Mirá tambiénEstados Unidos llamó a Argentina y el Reino Unido a “desescalar” la tensión por Malvinas

La discusión sobre los fallos en la inyección letal

El caso de Christa Pike reabrió el debate en Estados Unidos sobre la efectividad y la violencia de las ejecuciones por inyección letal, un método ampliamente criticado por la elevada tasa de fallas técnicas e intoxicaciones no fulminantes registradas en los últimos años. Diversas organizaciones de derechos humanos sostienen que el uso de fármacos como el pentobarbital genera cuadros de agonía extrema cuando existen problemas en la administración del torrente sanguíneo.

La incertidumbre judicial sobre el futuro de Pike es absoluta. Mientras permanece internada con pronóstico reservado, los tribunales de Tennessee y la Corte Suprema deberán definir la viabilidad legal de someter nuevamente a un proceso de ejecución a una prisionera que sobrevivió a un protocolo fallido.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro