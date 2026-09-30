Estados Unidos

En el último minuto, la justicia federal aplazó la ejecución de Christa Pike en Tennessee

Se trata de la primera mujer condenada a muerte en el estado, quien iba a recibir la inyección letal este miércoles. Un tribunal de apelaciones señaló que es necesario, “en interés de la justicia”, revisar a conciencia los argumentos presentados por la defensa.