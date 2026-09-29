Estados Unidos

Liberaron bajo fianza a un condenado a muerte que habría pasado 41 en prisión por error

Douglas Carter, de 71 años, fue condenado en 1985 por el asesinato de Eva Olesen, pero su ADN no coincide con evidencias del crimen y –según su defensa- confesó bajo coacción. Dos testigos localizados en México fueron clave para su liberación.