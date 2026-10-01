Christa Pike, la única mujer condenada a muerte en Tennessee, sobrevivió al procedimiento de inyección letal al que fue sometida este miércoles en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville. Según testigos y sus abogados, la mujer recibió dos dosis de pentobarbital, pero continuó respirando y presentaba signos vitales después de la aplicación.
Christa Pike sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales en Tennessee
La mujer de 50 años, condenada por el asesinato de una joven cometido en 1995, recibió dos dosis de pentobarbital pero permaneció con vida. Fue trasladada a un centro médico. Horas antes, la Corte Suprema de Estados Unidos había habilitado la ejecución tras una suspensión de último momento.
El Departamento Correccional de Tennessee confirmó que Pike fue trasladada a un centro médico ubicado fuera del establecimiento penitenciario. En un comunicado, la dependencia sostuvo que el procedimiento se realizó de acuerdo con el protocolo de ejecución vigente y señaló que el químico utilizado había demostrado eficacia de manera consistente.
El caso tuvo además una serie de decisiones judiciales durante la misma jornada. La ejecución había sido suspendida temporalmente por un tribunal federal de apelaciones, pero la Corte Suprema de Estados Unidos permitió posteriormente que Tennessee avanzara con la sentencia. En una orden emitida el 29 de septiembre, el máximo tribunal rechazó la solicitud de suspensión presentada por la defensa de Pike.
El procedimiento y el traslado de Pike a un centro médico
La ejecución comenzó después de que la Justicia estadounidense despejara el último obstáculo legal. Pike había sido trasladada a Riverbend, donde se encontraban los testigos autorizados para observar el procedimiento.
De acuerdo con los relatos difundidos por periodistas presentes en el lugar, después de recibir las inyecciones la mujer perdió el conocimiento, pero continuó con pulso y respiración. Algunos testigos señalaron que podía escucharse su respiración y que permaneció con vida durante varios minutos después de la administración de las drogas.
La defensa de Pike sostuvo que durante el procedimiento hubo dificultades relacionadas con el acceso a las venas y cuestionó el funcionamiento del protocolo utilizado por el estado. Los abogados también habían planteado antes de la ejecución objeciones relacionadas con el método elegido y con las condiciones médicas de su representada.
El Departamento Correccional de Tennessee, en cambio, informó que sus funcionarios siguieron los pasos establecidos por el protocolo aprobado por las autoridades estatales. La dependencia no brindó detalles sobre qué ocurrió durante el procedimiento ni explicó por qué las dosis administradas no provocaron la muerte de Pike. Sí confirmó que la mujer fue llevada posteriormente a una institución médica.
El episodio ocurrió meses después de otro intento fallido de ejecución en Tennessee y abrió nuevos interrogantes sobre los procedimientos utilizados por el estado para aplicar la pena capital. La situación de Pike quedó, además, sujeta a las próximas decisiones judiciales sobre su condena.
Quién es Christa Pike y por qué fue condenada a muerte
Pike tenía 18 años cuando participó en el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de 19 años del Job Corps Center de Knoxville. El crimen ocurrió el 12 de enero de 1995. Según la investigación y los elementos presentados durante el juicio, Pike y su entonces novio, Tadaryl Shipp, participaron en el ataque contra Slemmer en una zona cercana al campus de la Universidad de Tennessee.
La víctima fue golpeada y sufrió heridas que le provocaron la muerte. Pike posteriormente se presentó ante la Policía y reconoció su participación en el crimen, además de identificar a otras personas vinculadas con el hecho.
El juicio comenzó en marzo de 1996 y terminó con una condena a muerte para Pike por asesinato premeditado en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado.
Shipp, que tenía 17 años al momento del crimen, recibió una condena de prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional. Otra de las personas vinculadas al caso, Shadolla Peterson, colaboró con los investigadores y recibió una pena menor.
Durante las últimas décadas, la defensa de Pike presentó distintos recursos para intentar modificar la sentencia. Sus abogados argumentaron que al momento del crimen tenía 18 años, que había sufrido abusos durante su infancia y adolescencia y que presentaba problemas de salud mental que no habían sido considerados de manera suficiente durante el proceso judicial.
Pike tampoco negó su participación en el asesinato. En una solicitud de clemencia expresó arrepentimiento por lo ocurrido y pidió que su condena fuera reemplazada por prisión perpetua. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, había rechazado previamente el pedido de clemencia.
De haberse concretado la ejecución, Pike se habría convertido en la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de dos siglos. La última ejecución de una mujer en ese estado había ocurrido en 1820.
Ahora, después del procedimiento fallido, el estado deberá determinar los próximos pasos sobre la situación de Pike. Mientras tanto, la mujer permanece con vida y fue trasladada para recibir atención médica, según confirmó oficialmente el Departamento Correccional de Tennessee.