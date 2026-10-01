Desconcierto

Christa Pike sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales en Tennessee

La mujer de 50 años, condenada por el asesinato de una joven cometido en 1995, recibió dos dosis de pentobarbital pero permaneció con vida. Fue trasladada a un centro médico. Horas antes, la Corte Suprema de Estados Unidos había habilitado la ejecución tras una suspensión de último momento.