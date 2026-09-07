Sarah Khalifa pasó de las pantallas de televisión egipcias a convertirse en el rostro más conocido de una de las causas de narcotráfico que más repercusión generó en el país. La presentadora y productora de 39 años fue condenada a muerte por un tribunal de El Cairo junto con otras 11 personas, acusadas de integrar una organización dedicada a conseguir materias primas, fabricar drogas sintéticas y distribuirlas.
Quién es Sarah Khalifa y por qué fue condenada a muerte en Egipto
La presentadora y productora de televisión egipcia, de 39 años, fue sentenciada a muerte junto con otras 11 personas en una causa por fabricación y tráfico de drogas sintéticas.
El fallo fue dictado el sábado 5 de septiembre y contempla la pena capital por ahorcamiento. Sin embargo, la sentencia todavía puede ser apelada y, por lo tanto, no significa que la ejecución vaya a producirse de manera inmediata. La defensa de Khalifa ya anticipó que recurrirá la decisión ante instancias superiores.
La causa involucra a 28 acusados en total. Además de las 12 condenas a muerte, nueve personas recibieron penas de prisión perpetua y otras siete fueron absueltas. El caso se convirtió en noticia internacional por la notoriedad de Khalifa y por el volumen de drogas y materiales que, según la investigación, fueron secuestrados.
Quién es Sarah Khalifa
Sarah Khalifa es una figura conocida de la televisión egipcia. Su mayor exposición llegó a través del programa Mission Impossible, un ciclo dedicado a temas vinculados con seguridad, delincuencia y casos policiales. Esa trayectoria hizo que su nombre quedara especialmente asociado a la investigación que ahora la tiene como una de las principales condenadas.
Además de su actividad en televisión, Khalifa desarrolló negocios vinculados con la producción de eventos y también es propietaria de una clínica de cirugía estética, según reportes de medios internacionales.
Su perfil público contrasta con las acusaciones que presentó la Fiscalía durante el proceso. Los investigadores sostuvieron que la presentadora no habría tenido un papel secundario dentro de la estructura investigada, sino que habría colaborado con su financiamiento y con la coordinación de algunas operaciones.
Khalifa, sin embargo, negó su participación en la organización dedicada al tráfico de drogas. Su defensa sostiene que la condena puede ser revisada en instancias superiores.
De qué la acusó la Justicia egipcia
La investigación comenzó en 2025 y estuvo centrada en una presunta organización dedicada a producir y comercializar drogas sintéticas.
Según la acusación, el grupo obtenía desde el exterior sustancias y materias primas que luego eran utilizadas para fabricar estupefacientes dentro de Egipto. La investigación sostuvo que cada integrante tenía funciones determinadas: algunos se encargaban de conseguir los materiales, otros de fabricar las sustancias y otros de almacenarlas, empaquetarlas y distribuirlas.
Las autoridades realizaron inicialmente allanamientos en dos departamentos de El Cairo. Allí encontraron drogas, materias primas y equipamiento que, de acuerdo con los investigadores, podía ser utilizado para fabricar sustancias sintéticas. A medida que avanzó la causa, la cantidad total de material secuestrado superó los 750 kilos, según la información presentada durante el proceso. También fueron halladas armas de fuego y municiones que no contaban con autorización.
Uno de los aspectos centrales del expediente fue la naturaleza de las sustancias. Durante la investigación se habló inicialmente de una forma de hachís sintético, aunque los análisis forenses presentados ante el tribunal identificaron cannabinoides sintéticos, sustancias producidas en laboratorio que buscan imitar algunos efectos del cannabis.
Este tipo de drogas puede tener efectos mucho más impredecibles que el cannabis tradicional y está asociado con consecuencias graves para la salud, entre ellas episodios psicóticos, convulsiones y problemas cardíacos o renales.
Qué papel le atribuyeron a Sarah Khalifa
De acuerdo con la acusación, Khalifa habría aportado dinero para financiar parte de las actividades de la organización. Los investigadores también sostuvieron que viajó fuera de Egipto para reunirse con integrantes de la estructura y coordinar la compra y el ingreso de materias primas.
La Fiscalía afirmó además que actuó como enlace entre algunos miembros del grupo que se encontraban fuera del país y otros que operaban dentro de Egipto.
La investigación se apoyó en distintos tipos de pruebas. Entre ellas hubo testimonios de 20 personas, mensajes, fotografías, videos y otros elementos digitales. Los investigadores también revisaron el teléfono de Khalifa y aseguraron haber encontrado conversaciones y registros que, según la acusación, vinculaban a la presentadora con otros integrantes del grupo.
Otro elemento mencionado durante el proceso fue un cuaderno incautado por los investigadores. Un peritaje caligráfico concluyó que algunas anotaciones habían sido realizadas por Khalifa y que incluían nombres, cifras y cantidades que la Fiscalía interpretó como registros relacionados con los gastos de la organización.
La defensa rechazó esa interpretación y Khalifa sostuvo durante el proceso que no había participado del negocio de drogas.
Una condena que todavía no es definitiva
La sentencia generó repercusión no solamente por la gravedad de los delitos investigados, sino también por la posibilidad de que Khalifa sea ejecutada.
En Egipto, la pena de muerte puede aplicarse a determinados delitos graves, entre ellos algunos casos de narcotráfico. Antes de dictar una sentencia capital, los tribunales deben remitir el expediente al Gran Muftí de Egipto para obtener su opinión religiosa. Ese procedimiento fue cumplido en el caso de Khalifa, aunque la opinión del Muftí es consultiva y no obliga al tribunal a seguirla.
La condena, además, no quedó firme. El abogado de Khalifa confirmó que la defensa apelará. Una instancia judicial superior puede revisar las pruebas, analizar nuevamente la responsabilidad de cada acusado y mantener, reducir o modificar las penas. También existe una instancia posterior ante el Tribunal de Casación.
Por eso, aunque Sarah Khalifa fue sentenciada a muerte, el proceso judicial todavía no terminó.
Otra condena contra la presentadora
El mismo día en que se conoció la sentencia por narcotráfico, Khalifa recibió otra condena en una causa diferente.
En ese expediente fue sentenciada a tres años de prisión por un episodio de agresión contra un joven que trabajaba como su conductor. La investigación surgió a partir de un video encontrado en su teléfono, que según las autoridades mostraba al hombre siendo agredido y filmado contra su voluntad dentro de la vivienda de la presentadora.
La Justicia también impuso penas de prisión a otros involucrados en ese expediente.
La acumulación de ambos procesos convirtió a Khalifa en el centro de una enorme cobertura mediática en Egipto.
Por ahora, el dato central es que Sarah Khalifa fue condenada a muerte, pero la pena no es definitiva. Su defensa prepara la apelación mientras la Justicia egipcia deberá revisar las impugnaciones y determinar si mantiene o modifica la sentencia. El caso, que comenzó con una investigación sobre una presunta red de drogas sintéticas, todavía tiene varios capítulos judiciales por delante.