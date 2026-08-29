El temblor geopolítico en Oriente Medio volvió a golpear de lleno en el tablero financiero internacional y activó los mecanismos de fiscalización bancaria en el Golfo Pérsico. El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) anunció oficialmente que llevará a cabo una inspección especial y urgente sobre las operaciones de las sucursales de Banque Misr —la segunda entidad crediticia más importante de Egipto— dentro de su territorio.
El Banco Central de los Emiratos fiscaliza a una entidad egipcia tras la presión de Washington
El organismo monetario emiratí inició una revisión forense urgente sobre las sucursales de Banque Misr, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara restricciones por presuntas operaciones financieras conectadas con Irán.
La decisión responde de manera inmediata al cercamiento económico dispuesto por la administración estadounidense, que busca asfixiar los canales financieros vinculados al régimen de Teherán.
La medida adoptada por los Emiratos Árabes contempla un análisis forense exhaustivo sobre el historial de transacciones del banco egipcio en suelo emiratí, abarcando con retroactividad el período señalado por las autoridades norteamericanas. Según se precisó, el objetivo central es constatar el grado de cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de activos y verificar la existencia de eventuales triangulaciones que hayan eludido las restricciones internacionales.
La ofensiva de Washington y la advertencia a los aliados
El desencadenante directo del conflicto fue el pronunciamiento del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien formalizó el primer paso para desconectar del sistema bancario estadounidense y del circuito del dólar a las filiales de Banque Misr en territorio emiratí.
Desde la Secretaría del Tesoro señalaron en un comunicado oficial que 'quienes le facilitan las cosas a Irán no pueden seguir teniendo acceso al dólar ni al sistema financiero global'. En el mismo escrito, la conducción económica norteamericana remarcó que la entidad 'aprendió esto por las malas', en el marco de una batería de medidas que la Casa Blanca califica internamente como una verdadera 'ofensiva económica' para forzar el aislamiento de Teherán.
El trasfondo diplomático es complejo: el Departamento del Tesoro otorgó un plazo de 30 días para comentarios públicos antes de la aplicación efectiva del bloqueo. Este período de gracia sugiere un intento por parte de Washington de presionar a los gobiernos aliados de la región para que depuren sus plazas financieras sin llegar al extremo de aplicar sanciones directas sobre los Estados de la zona, en momentos donde el comercio de hidrocarburos e insumos globales atraviesa una fuerte volatilidad por los bloqueos de rutas en el Estrecho de Ormuz.
La respuesta de El Cairo: blindar el sistema local
Ante la repercusión de la noticia en los mercados emergentes, el Banco Central de Egipto (CBE) emitió un comunicado oficial buscando llevar calma a los ahorristas y a las firmas importadoras y exportadoras del norte de África.
La autoridad monetaria egipcia aclaró que la acción impulsada por el Departamento del Tesoro 'se limita estrictamente a las filiales del banco en los Emiratos Árabes Unidos y únicamente a sus transferencias en dólares estadounidenses'.
De este modo, los funcionarios de El Cairo enfatizaron que la disposición no afecta en absoluto a la operación de Banque Misr dentro de Egipto, a sus activos locales, ni al resto de la banca que opera en ese país. 'El Banco Central de Egipto ratifica la solidez y resiliencia de todas las entidades financieras que operan en nuestro territorio', manifestaron las autoridades egipcias.
Por su parte, la casa matriz del banco confirmó que ya mantiene canales de comunicación abiertos tanto con los reguladores de los Emiratos Árabes como con los funcionarios del Tesoro de EE. UU. para responder a los requerimientos de la auditoría y regularizar el estatus operacional de sus sucursales internacionales.
El impacto en los flujos internacionales
El episodio deja en evidencia la creciente rigurosidad con la que los centros financieros globales deben supervisar sus operaciones transfronterizas. Para los analistas del sector, la auditoría forense dispuesta por los Emiratos se alinea con los compromisos internacionales para consolidar la transparencia en la plaza de Dubái y Abu Dabi, ante una mirada severa de las potencias occidentales.
El desenlace de la inspección sobre Banque Misr no solo determinará el futuro comercial del banco estatal egipcio en la península arábiga, sino que servirá como termómetro para medir el margen de tolerancia que tendrá la banca internacional a la hora de procesar giros en divisas de origen dudoso en un escenario global marcado por la tensión económica y las disputas por el comercio exterior.