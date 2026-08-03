Un terremoto de magnitud 5,2 se registró durante la madrugada de este lunes en Egipto, con epicentro al este de El Cairo. El movimiento fue percibido en la capital del país y en localidades cercanas al canal de Suez.
Video: el momento en que un sismo de 5,2 sorprendió a Egipto durante la madrugada
El movimiento fue percibido en El Cairo y zonas cercanas al canal de Suez. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y no reportaron víctimas ni daños.
Hasta el momento, las autoridades informaron que no se registraron víctimas ni daños materiales como consecuencia del temblor.
Dónde fue el epicentro
De acuerdo con el primer informe del Instituto Nacional de Investigación de Astronomía y Geofísica de Egipto (NRIAG), el sismo ocurrió a las 03:00 hora local (02:00 CET).
El epicentro se ubicó a 38 kilómetros de la ciudad de Suez y a unos 120 kilómetros al este de El Cairo, con una profundidad estimada de 10 kilómetros.
Activaron planes de emergencia
El Ministerio de Salud de Egipto informó que puso en marcha un operativo de seguimiento para evaluar posibles consecuencias del terremoto junto con las autoridades de las distintas provincias.
Por su parte, la Media Luna Roja Egipcia activó su plan de respuesta de emergencia en las zonas donde el fenómeno fue percibido. Hasta el momento, la organización indicó que no recibió reportes de heridos ni daños materiales.
Además, recomendó a la población mantenerse alejada de edificios antiguos o estructuras que puedan presentar señales de deterioro y seguir únicamente las actualizaciones oficiales.
Egipto registra actividad sísmica de manera habitual
Aunque Egipto suele experimentar terremotos, la mayoría de los movimientos registrados en el país suelen ser de magnitud baja a moderada.
Las autoridades continúan monitoreando la situación luego del sismo registrado durante las primeras horas del día.