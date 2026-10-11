Un hallazgo inesperado en una radiografía de tórax puede generar preocupación, especialmente cuando el informe médico menciona un nódulo pulmonar.
¿Qué es un nódulo pulmonar y cuándo puede ser peligroso?
Es una pequeña lesión que suele detectarse en una radiografía o una tomografía realizada por otros motivos. La mayoría de los nódulos pulmonares son benignos, pero algunos requieren controles para evaluar su evolución y descartar enfermedades más graves.
Sin embargo, encontrar una pequeña lesión en el pulmón no significa necesariamente tener cáncer ni implica que sea necesario realizar una operación. El seguimiento depende de las características del nódulo, los antecedentes de cada paciente y los resultados de los estudios complementarios.
Los nódulos pulmonares pueden aparecer después de una infección respiratoria, como consecuencia de una cicatriz en el tejido pulmonar o por otros procesos benignos.
En una proporción menor de casos, pueden corresponder a un tumor maligno. Por eso, ante este hallazgo, el objetivo de los profesionales es determinar qué características presenta la lesión y decidir si necesita controles periódicos o estudios adicionales.
Qué es un nódulo pulmonar y por qué aparece
Un nódulo pulmonar es una pequeña zona de tejido anormal dentro del pulmón que mide hasta tres centímetros de diámetro. En los estudios por imágenes suele observarse como una mancha o un punto más denso que el tejido que lo rodea.
Cuando una lesión supera ese tamaño, generalmente se utiliza el término masa pulmonar, que requiere una evaluación específica.
Estos hallazgos son relativamente frecuentes. La Sociedad Americana del Tórax señala que pueden detectarse en hasta la mitad de los adultos que se realizan una radiografía o una tomografía de tórax.
En muchos casos, aparecen de manera incidental durante estudios solicitados por otras razones, sin que la persona presente síntomas respiratorios.
Entre las causas más habituales se encuentran las infecciones pulmonares anteriores, que pueden dejar pequeñas áreas de cicatrización. También pueden aparecer por procesos inflamatorios, exposición a determinados irritantes o alteraciones benignas del tejido.
No obstante, algunos nódulos pueden ser la primera manifestación de un cáncer de pulmón. La posibilidad depende de distintos factores y no puede determinarse únicamente por el nombre que figura en un informe médico.
La edad, los antecedentes de tabaquismo, la exposición al asbesto, los antecedentes familiares de cáncer de pulmón y ciertas características de la lesión pueden modificar el nivel de riesgo. Por eso, dos personas con nódulos del mismo tamaño pueden necesitar estrategias de seguimiento diferentes.
Otro aspecto importante es que los nódulos pequeños, por lo general, no producen síntomas. Habitualmente son demasiado reducidos para provocar dolor o dificultades respiratorias.
Si una persona presenta tos persistente, falta de aire, dolor en el pecho o tos con sangre, esos síntomas requieren una evaluación médica por sus posibles causas, pero no permiten determinar por sí solos si un nódulo es benigno o maligno.
Cómo puede evolucionar un nódulo pulmonar y qué estudios se realizan
La evolución de un nódulo pulmonar depende de su origen. Algunos permanecen estables durante años y no generan complicaciones; otros pueden cambiar de tamaño o presentar características que requieren una investigación más profunda.
El primer paso suele ser revisar las imágenes disponibles y conocer las características de la lesión. Los médicos evalúan el tamaño, la forma, los bordes, la ubicación y la composición del nódulo, además de los antecedentes personales del paciente.
También es importante comparar los resultados con radiografías o tomografías anteriores, si existen, para determinar si la lesión ya estaba presente y si cambió con el tiempo.
Cuando el riesgo se considera bajo, puede indicarse un seguimiento mediante tomografías computarizadas en intervalos definidos por el profesional.
El objetivo es comprobar si el nódulo permanece estable o aumenta de tamaño. Los plazos no son iguales para todos: pueden variar desde algunos meses hasta períodos más prolongados, según las características de la lesión y el riesgo individual.
Si el nódulo crece o presenta rasgos sospechosos, el médico puede solicitar otras pruebas, como una tomografía por emisión de positrones (PET), cuando resulte apropiada, o una biopsia.
Esta última consiste en obtener una muestra de tejido para analizarla en el laboratorio y determinar si contiene células malignas, signos de infección u otras alteraciones. La muestra puede obtenerse mediante distintos procedimientos, según la ubicación de la lesión.
La cirugía no es necesaria en todos los casos. Puede considerarse cuando existe una sospecha importante de malignidad, cuando otros estudios no permiten llegar a un diagnóstico concluyente o cuando el equipo médico determina que retirar la lesión es la opción más adecuada.
Si los estudios confirman que el nódulo es benigno, la conducta posterior dependerá de su causa y de la evaluación clínica. Si se detecta un cáncer, serán necesarios estudios adicionales para determinar el tipo de tumor y definir el tratamiento.
La Sociedad Americana del Tórax explica que, cuando un nódulo no presenta crecimiento durante dos años, es muy poco probable que corresponda a un cáncer en el caso de las lesiones sólidas evaluadas bajo ese criterio.
Sin embargo, ese dato no debe interpretarse como una regla universal: algunos tipos de nódulos requieren períodos de seguimiento más prolongados.