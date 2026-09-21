La nueva internación de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei volvió a poner el foco sobre la salud respiratoria y, en particular, sobre una palabra que no siempre resulta fácil de interpretar: neumopatía.
Neumopatía: qué es, cuáles son sus síntomas y cuándo hay que consultar
La nueva internación de Mirtha Legrand por un cuadro compatible con neumopatía volvió a poner en circulación un término que puede generar dudas. No se trata de una enfermedad única, sino de una denominación amplia para distintas afecciones que comprometen los pulmones.
Según el parte difundido por la institución, la conductora presentó un “cuadro compatible con neumopatía” y quedó internada para realizar estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo controles médicos. El término, por sí solo, no permite saber qué enfermedad concreta tiene una persona ni cuál es su gravedad.
La palabra se utiliza para referirse, en términos generales, a enfermedades o alteraciones que afectan los pulmones. Dentro de ese grupo existen cuadros muy diferentes entre sí, con causas, síntomas, evolución y tratamientos también distintos. Por eso, ante un diagnóstico de este tipo, son los estudios médicos los que permiten determinar qué está ocurriendo.
Qué significa neumopatía y qué enfermedades puede abarcar
La neumopatía no es sinónimo de neumonía. Aunque ambas palabras están relacionadas con los pulmones, la neumonía es una enfermedad específica, mientras que neumopatía funciona como una denominación más amplia para distintas afecciones pulmonares.
Las enfermedades pulmonares pueden afectar diferentes partes del aparato respiratorio. Algunas comprometen las vías respiratorias; otras, el propio tejido pulmonar; y también existen enfermedades que afectan la circulación de la sangre a través de los pulmones.
MedlinePlus incluye entre las enfermedades pulmonares al asma, la bronquitis, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la neumonía, la fibrosis pulmonar y la sarcoidosis, entre otras.
Las causas tampoco son únicas. Algunas enfermedades pulmonares pueden aparecer por infecciones provocadas por bacterias, virus u hongos. Otras están relacionadas con el tabaquismo, la exposición a humo o contaminantes, determinados agentes presentes en el ambiente, factores genéticos o procesos inflamatorios. En algunos casos, incluso, no se identifica una causa concreta.
Por eso, escuchar o leer que una persona presenta una “neumopatía” no alcanza para determinar qué enfermedad tiene. Es necesario conocer qué parte del pulmón está comprometida, cuál es el origen del cuadro y qué síntomas presenta el paciente.
La neumonía, por ejemplo, es una infección que puede afectar uno o ambos pulmones. Durante ese proceso, los alvéolos —los pequeños sacos donde se produce el intercambio de oxígeno— pueden llenarse de líquido o pus. Puede estar causada por bacterias, virus u hongos y su gravedad depende, entre otros factores, de la causa, la edad y el estado general de salud de la persona.
Esto permite entender por qué no corresponde utilizar “neumopatía” y “neumonía” como si fueran términos equivalentes. Una neumonía puede formar parte del conjunto de enfermedades pulmonares, pero una neumopatía no necesariamente significa que exista una neumonía.
Cuáles son los síntomas y cuándo hay que consultar
Los síntomas dependen de la enfermedad pulmonar específica. Sin embargo, existen algunas manifestaciones que pueden aparecer en distintos cuadros respiratorios y que conviene conocer.
Entre los signos más frecuentes se encuentran la tos persistente, la dificultad para respirar, la sensación de falta de aire, el dolor o malestar en el pecho, la disminución de la capacidad para realizar actividad física y las sibilancias, que son sonidos agudos que pueden aparecer al respirar. También puede presentarse tos con mucosidad o, en determinados cuadros, tos con sangre.
La fiebre, los escalofríos, el cansancio y el dolor en el pecho pueden aparecer especialmente cuando existe una infección pulmonar, como la neumonía. En las personas mayores, los síntomas no siempre se presentan de la misma manera: pueden ser más leves o incluso aparecer manifestaciones como debilidad o confusión repentina.
La presencia de uno de estos síntomas no significa automáticamente que exista una neumopatía. Una tos, por ejemplo, puede aparecer por múltiples motivos. Lo importante es observar su evolución y consultar cuando los síntomas son persistentes, empeoran o aparecen acompañados por señales que indiquen un compromiso respiratorio.
La dificultad para respirar merece especial atención. Si una persona tiene falta de aire importante, dolor en el pecho, labios o lengua con coloración azulada, o presenta un deterioro marcado de su estado general, corresponde buscar atención médica urgente. Estos signos pueden aparecer en cuadros respiratorios que requieren evaluación inmediata.
El diagnóstico no se realiza solamente a partir de los síntomas. El profesional de la salud puede comenzar con una evaluación clínica y, según lo que encuentre, solicitar estudios para determinar qué está afectando a los pulmones.
Entre las herramientas utilizadas en distintas enfermedades pulmonares pueden encontrarse radiografías, tomografías, análisis de sangre, estudios de función pulmonar y otros exámenes específicos. El estudio elegido depende de los síntomas y de la sospecha clínica.
En el caso de una posible neumonía, por ejemplo, la evaluación médica puede incluir una radiografía de tórax y, de acuerdo con cada situación, análisis adicionales para determinar la causa y conocer el grado de compromiso.
El tratamiento tampoco es único. Depende de la enfermedad que se encuentre detrás del término “neumopatía”. Una infección bacteriana, una enfermedad obstructiva, una afección inflamatoria o una enfermedad del tejido pulmonar requieren abordajes diferentes. Por eso, no es recomendable comenzar medicamentos por cuenta propia a partir de una lista de síntomas o de una búsqueda en internet.
La prevención también cambia según la enfermedad. En Argentina, el Ministerio de Salud recomienda mantener al día las vacunas indicadas en el Calendario Nacional de Vacunación para prevenir distintas enfermedades respiratorias. Entre ellas se encuentra la vacunación contra el neumococo para los grupos establecidos, además de la vacuna antigripal para las personas comprendidas en las indicaciones oficiales.
En definitiva, neumopatía es un término amplio y no un diagnóstico único. En el caso de Mirtha Legrand, el parte médico informó un cuadro compatible con neumopatía y señaló que permanecería bajo estudios, tratamiento y controles. Por eso, con la información disponible, no corresponde interpretar ese término como equivalente a una enfermedad específica.
Para cualquier persona, la clave es prestar atención a síntomas respiratorios que persisten o se intensifican y consultar a un profesional. La dificultad para respirar, el dolor en el pecho, la coloración azulada de labios o lengua o un deterioro importante requieren atención médica inmediata.