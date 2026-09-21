Para despejar dudas

Neumopatía: qué es, cuáles son sus síntomas y cuándo hay que consultar

La nueva internación de Mirtha Legrand por un cuadro compatible con neumopatía volvió a poner en circulación un término que puede generar dudas. No se trata de una enfermedad única, sino de una denominación amplia para distintas afecciones que comprometen los pulmones.