Mirtha Legrand fue ingresada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei de la ciudad de Buenos Aires donde, hace sólo cinco días, había sido dada de alta tras permanecer casi una semana internada por un cuadro de bronquitis del que evolucionó favorablemente.
Mirtha Legrand fue internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei por una recaída
A sólo cinco días de haber recibido el alta médica, la conductora volvió a la guardia en el centro de salud porteño por complicaciones en su cuadro respiratorio.
La diva “entró por guardia” al sanatorio, se encuentra en proceso de “evaluación” por parte de los profesionales de la salud y su situación habría “empeorado a causa de una recaída gripal”.
El alta previo
La artista Mirtha Legrand recibió el alta médica el pasado domingo luego de permanecer internada durante una semana en el Sanatorio Mater Dei, donde fue atendida por un cuadro de bronquitis y evolucionó favorablemente.
La conductora, de 99 años, había ingresado al centro de salud el lunes 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico a raíz de un cuadro respiratorio bronquial.
Durante los días de internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.
El Sanatorio Mater Dei había informado previamente que la conductora se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía.
Qué pasó con La Mesaza
A pesar de que había recibido el alta, Legrand no había vuelto a hacer su programa. Este viernes, su nieta Juana Viale era la encargada de grabar la emisión del sábado con Juana Repetto, Guillermo Pfening, Martín Menem, Álvaro Navia y Jésica Bossi como invitados.