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Mirtha Legrand seguirá internada: por qué los médicos decidieron mantenerla en observación

La conductora permanece acompañada por familiares y amigos durante su estadía en el sanatorio, mientras continúa bajo seguimiento profesional y mantiene una evolución favorable. Desde el centro de salud anticiparon cuándo habrá una nueva actualización oficial.

Mirtha Legrand permanece en el sanatorio bajo seguimiento profesional.Mirtha Legrand permanece en el sanatorio bajo seguimiento profesional.
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El Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Mirtha Legrand. Según informaron, la conductora continúa con una evolución favorable del cuadro respiratorio por el que permanece internada y recibe seguimiento de los profesionales.

Desde el centro de salud señalaron que la conductora “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”.

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De esta manera, los profesionales mantienen el seguimiento de su estado mientras avanza con el tratamiento indicado. El nuevo comunicado vuelve a llevar tranquilidad sobre su evolución.

La conductora recibe visitas

El parte también informó que Mirtha Legrand recibe en su habitación a familiares y amigos durante su permanencia en el sanatorio.

Además, desde el Mater Dei destacaron que la conductora se encuentra “muy atenta a sus actividades personales” y que agradece las muestras de cariño que recibió durante estos días.

Mirtha LegrandLa conductora recibe la visita de familiares y amigos durante su estadía.

Cuándo habrá nueva información

Por el momento, Mirtha Legrand continuará bajo control médico. Desde el Sanatorio Mater Dei anticiparon que el lunes se difundirá una nueva actualización sobre su estado de salud.

La continuidad de la internación se conoció luego de que durante el jueves circularan versiones que indicaban que podría recibir el alta debido a su buena evolución y a que ya había completado el tratamiento con antibióticos.

Sin embargo, los profesionales que siguen de cerca su estado decidieron mantenerla bajo control médico antes de autorizar su regreso a su casa.

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