Trayectoria

Las entrevistas más recordadas de Chiche Gelblung y las historias que marcaron su carrera

Desde sus investigaciones en Memoria hasta el uso del detector de mentiras, sus cruces televisivos y sus coberturas internacionales, Chiche Gelblung construyó una trayectoria marcada por un estilo directo, polémico y alejado de los formatos tradicionales.