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De qué murió Chiche Gelblung y cuál era su estado de salud

Con un estilo frontal y provocador, el conductor marcó una época inolvidable en la televisión y la radio argentina a lo largo de más de cinco décadas de carrera.

Chiche Gelblung.Chiche Gelblung.
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El periodista y conductor Chiche Gelblung murió este miércoles a los 82 años, tras más de cinco décadas de trayectoria que lo destacaron como una figura central de la radio y la televisión argentina donde construyó un estilo propio atravesado por la provocación, la denuncia y el impacto mediático.

Mirá tambiénMurió Chiche Gelblung a los 82 años

Samuel “Chiche” Gelblung nació el 7 de octubre de 1944 y desarrolló una de las carreras más extensas y reconocibles del periodismo argentino, desde su labor en gráfica, radio y televisión, aunque fue en la pantalla chica donde se consolidó como una personalidad que marcó la época, con un estilo frontal y muchas veces controversial, y se convirtió en una referencia ineludible del periodismo policial y de actualidad.

De qué murió

El conductor estuvo internado en terapia intensiva desde el lunes en el Sanatorio Mater Dei de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, presentando dificultades para respirar.

Chiche Gelblung. Crédito: NAChiche Gelblung. Crédito: NA

El conductor había sido internado de urgencia este lunes “por un problema respiratorio” que se desprende de su patología de base y desde su entorno aclararon que no se trataba de una complicación nueva.

En mayo, sufrió una caída en su casa que le provocó una herida en el rostro, cerca del ojo izquierdo. Horas después volvió a descompensarse y debió ser internado de urgencia en terapia intensiva. Esta hospitalización ocurrió menos de un mes después de una descompensación que sufrió el 20 de abril y por la cual debieron colocarle dos stents. Luego de esa intervención, permaneció tres días internado en el Sanatorio Los Arcos.

Su estado de salud

Durante sus últimos años siguió al frente de programas en Crónica TV y participó de debates políticos en canales de noticias, incluso después de internaciones por neumonía, insuficiencia renal y cuadros cardiovasculares entre 2023 y 2026.

Chiche Gelblung.Chiche Gelblung.

En noviembre de 2023 fue hospitalizado de urgencia en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de insuficiencia renal, ocasión en que recibió la mencionada visita de Milei. A los pocos días del alta, ya estaba al aire.

En abril de 2026 había revelado públicamente que le colocaron dos stents tras una descompensación y semanas después volvió a ser internado por complicaciones circulatorias.

“Esto no es joda”, “A mí me gusta preguntar lo que otros no preguntan”, “No hago periodismo para caer bien”, serán sólo algunas de las frases más recordadas de quien supo bromear con “La máquina de la verdad” y “autopsias de aliens”, e incluso así, no perdió notoriedad.

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