La salud de Mirtha Legrand mostró una evolución favorable durante las últimas horas y el alta médica del Sanatorio Mater Dei podría concretarse próximamente. La conductora, de 99 años, permanece internada desde comienzos de esta semana a raíz de un cuadro respiratorio bronquial y continúa acompañada por su familia.
Mirtha Legrand: mejora su salud y sería inminente el alta
La conductora permanece internada por un cuadro respiratorio bronquial. El último parte médico indicó que evoluciona favorablemente y sin complicaciones. Según información difundida este jueves, podría recibir el alta próximamente.
La información difundida este jueves por el programa La mañana con Moria, de eltrece, señala que la evolución de la conductora permitiría anticipar su regreso a su casa. Sin embargo, el último parte médico oficial conocido hasta el momento indicó que Legrand evolucionaba favorablemente y sin complicaciones, pero que continuaba internada en una habitación común.
El caso generó atención durante los últimos días debido a la edad de la conductora y a su internación para completar estudios y continuar con el tratamiento indicado por los profesionales que la atienden. Desde el entorno familiar también se pidió tomar como referencia únicamente la información oficial proporcionada por el sanatorio.
Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand
El último comunicado difundido por el Sanatorio Mater Dei señaló que Mirtha Legrand “evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio”.
El documento también indicó que la conductora continuaba en una habitación común y acompañada por sus familiares. El sanatorio había establecido que los partes médicos oficiales serían el canal de información sobre la evolución de la paciente, especialmente ante la circulación de distintas versiones sobre su estado de salud.
La internación comenzó después de que la conductora atravesara un cuadro de bronquitis. En los primeros informes se había informado que permanecería en el centro médico para realizarse estudios y continuar con el tratamiento correspondiente.
Desde el inicio de la internación se aclaró que Legrand se encontraba en una habitación común y no en terapia intensiva. También se había informado que estaba acompañada por integrantes de su familia.
El miércoles, el Mater Dei emitió el segundo parte médico desde su ingreso y comunicó una evolución favorable. El informe llevó tranquilidad respecto de la situación respiratoria y descartó complicaciones en ese momento.
La noticia sobre una posible alta médica llega después de esa evolución positiva. No obstante, hasta que el sanatorio confirme formalmente el egreso, el alta debe considerarse una posibilidad próxima y no un hecho ya concretado.
Cómo fue la internación y qué se informó sobre su estado
Mirtha Legrand ingresó al Sanatorio Mater Dei luego de atravesar un cuadro respiratorio bronquial. La internación permitió realizar controles y estudios médicos, además de mantenerla bajo seguimiento profesional.
Durante los primeros días, distintos medios difundieron información sobre su evolución. Desde el entorno de la conductora se procuró llevar tranquilidad y remarcar que la situación se encontraba controlada.
En una de las primeras jornadas de internación también se había informado que Legrand había pasado una buena noche y que permanecía sin fiebre. Esa información había sido acompañada por declaraciones de su hija, Marcela Tinayre, quien buscó transmitir tranquilidad sobre el estado general de la conductora.
Por su parte, el médico Guillermo Capuya explicó en televisión que la internación se produjo en el marco de un cuadro de bronquitis y que, debido a la edad de la conductora, los profesionales optaron por realizar controles y mantenerla bajo observación. También remarcó que las infecciones respiratorias pueden tener una evolución diferente en adultos mayores.
En ese contexto, los médicos analizaron los estudios realizados durante la internación. Sin embargo, desde el sanatorio se mantuvo como referencia principal el parte oficial, que informó una evolución favorable y sin complicaciones.
La situación también llevó a que la familia pidiera cautela frente a versiones que comenzaron a circular en redes sociales y distintos programas de televisión. El Mater Dei había señalado expresamente que sus partes constituían el canal oficial para comunicar novedades sobre la salud de la conductora.
Ahora, con una evolución favorable, el próximo paso esperado es la confirmación del alta médica.
La conductora había tenido que modificar su actividad televisiva debido a la internación. Su programa habitual no pudo ser grabado en los días previstos y su nieta, Juana Viale, quedó a cargo de la conducción de la emisión correspondiente.
La noticia sobre una posible salida del sanatorio representa así una nueva etapa en la evolución del cuadro respiratorio que llevó a su internación.
Por el momento, el dato confirmado por el último parte médico es que Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y permanece sin complicaciones de su cuadro respiratorio, mientras continúa internada en una habitación común junto a su familia.
El alta médica deberá ser confirmada oficialmente por el Sanatorio Mater Dei una vez que los profesionales determinen que puede continuar su recuperación fuera de la institución.