Juana Viale y Yago Lange habrían puesto punto final a su relación después de casi cuatro años de noviazgo, según trascendidos que comenzaron a tomar fuerza en los últimos días. La conductora de “Almorzando con Juana” no realizó declaraciones públicas sobre la situación, aunque la noticia volvió a instalarse con nuevas versiones sobre los motivos de la separación.
Juana Viale y Yago Lange se separaron tras casi cuatro años de pareja: qué se sabe
La conductora y el navegante no confirmaron públicamente la ruptura, mientras surgieron versiones que apuntan a diferencias en la relación y a una supuesta tercera persona involucrada.
El supuesto final de la pareja se había conocido inicialmente a fines de junio, pero este viernes el tema volvió a ocupar espacio luego de que surgieran versiones que vinculan la ruptura con una presunta infidelidad.
Las versiones sobre el motivo de la separación
De acuerdo con lo informado por el periodista Oliver Ventura y versiones atribuidas al entorno cercano de la pareja, la decisión de finalizar el vínculo estaría confirmada.
En un primer momento, una de las explicaciones que circuló apuntaba a una dificultad para compatibilizar sus agendas debido a los viajes y compromisos laborales de ambos. Sin embargo, los nuevos trascendidos señalan que el conflicto habría involucrado a una tercera persona.
Hasta el momento, ni Viale ni Lange confirmaron públicamente los motivos de la supuesta separación.
Cómo habría atravesado Viale este momento
Según personas cercanas a la actriz y conductora, la ruptura habría impactado emocionalmente en ella. El entorno habría señalado que fue vista triste durante las grabaciones de su programa y que parte de la producción del ciclo ya estaría al tanto de la situación desde hace algunos días.
Mientras continúa con sus compromisos laborales al frente de su ciclo televisivo, Viale mantiene bajo perfil respecto de su vida privada.
La historia de amor entre ambos
La relación entre Juana Viale y Yago Lange comenzó hacia fines de 2022, aunque ambos decidieron hacer público el romance recién a comienzos de 2024.
Durante el vínculo mantuvieron una exposición moderada y fueron pocas las ocasiones en las que aparecieron juntos públicamente. El navegante y activista ambiental acompañó en distintas oportunidades a la conductora en eventos y actividades.
Lange, hijo del reconocido regatista olímpico Santiago Lange, desarrolla proyectos relacionados con la protección de los océanos y la sustentabilidad, además de su actividad deportiva.