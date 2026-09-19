Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta médica tras permanecer casi una semana bajo atención médica. En esta nueva hospitalización, el primer parte emitido por el centro de salud informó que la conductora presenta un cuadro compatible con una “neumopatía”.
Mirtha Legrand tiene una “neumopatía”: qué dice el nuevo parte médico
La conductora continúa bajo atención en el Sanatorio Mater Dei tras una nueva evaluación de su estado de salud. La familia informó que habrá una actualización sobre su evolución si no se presentan cambios.
La diva ingresó nuevamente al sanatorio y quedó internada para realizarse estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo los controles correspondientes.
El parte médico
El Sanatorio Mater Dei comunicó que Mirtha Legrand ingresó durante la tarde debido a un cuadro compatible con neumopatía y que permanecerá internada mientras se llevan adelante los estudios y el seguimiento médico.
Desde el entorno familiar de la conductora agradecieron las muestras de preocupación y pidieron respeto por su estado de salud. Según informó el centro médico, si no se producen cambios, el próximo parte será difundido el lunes.
De acuerdo con la información conocida tras su ingreso, Legrand entró por guardia y se encuentra bajo evaluación de los profesionales de la salud. También trascendió que su cuadro habría empeorado a raíz de una recaída.
Su anterior internación
La nueva hospitalización se produce pocos días después de que Mirtha Legrand recibiera el alta del mismo sanatorio. La conductora había sido internada el 7 de septiembre luego de atravesar un cuadro gripal que derivó en bronquitis.
Durante aquella internación permaneció bajo seguimiento médico para realizarse estudios y continuar con el tratamiento correspondiente. Tras recibir el alta, la conductora continuó con su recuperación en su domicilio.
Continuará alejada de su programa
Luego de la anterior internación, ya se había informado que Mirtha Legrand no retomaría inmediatamente sus actividades habituales debido a que debía continuar con su recuperación en su casa.
Por ese motivo, Juana Viale, su nieta, será la encargada de reemplazarla en la próxima emisión de su programa.