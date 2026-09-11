Marta Fort protagonizó un humorístico segmento en su programa Fort Night Show (Blender) cuando comenzó a comparar patrimonios de distintas figuras.
Marta Fort confesó si tiene más plata que Shakira, Susana Giménez y Taylor Swift
La hija de Ricardo Fort opinó sobre el patrimonio de los famosos en medio de un segmento en su programa de Blender. También se refierió a los millones de Messi, Mirtha Legrand y Juanita Tinelli.
En esta especie de juego, la hija de Ricardo Fort debía apelar a su instinto y conocimiento para determinar cuáles de los dos famosos que le mencionaban sus compañeros tienen más dinero.
Entonces, comenzaron con una pareja que ha sido muy polémica, Shakira y Gerard Piqué. Frente a lo que acudió a la canción de la cantante para responder sin problemas: “Shakira. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.
Luego optaron por mencionar a una de las cantantes más reconocidas con el mejor futbolista del mundo, Taylor Swift y Lionel Messi. El análisis para esta situación fue mayor: “Taylor Swift. Sé que es una de las más billonarias, cantantes”, así respondió: "Amamos a Messi, pero los que facturan bien siendo cantantes, facturan muy bien”.
La elección entre Susana y Mirtha
Entre dos de las divas más populares del país, Susana Giménez y Mirtha Legrand, eligió sin dudar: “Susana. Susana es una vieja hermosa, que no sé dónde la saca, pero que tiene de todo”.
Pero, el problema llegó cuando la compararon a ella con Juanita Tinelli y se limitó a responder. “No, chicos, no. Yo tengo esa respuesta, pero no se las voy a dar”, lanzó entre risas.
Marta Fort sobre la pérdida de Gustavo Martínez
En su paso por "PH, Podemos Hablar", Marta Fort sorprendió al abrir su corazón y sincerarse como nunca antes sobre el fallecimiento de Gustavo Martínez, su padrino y tutor legal.
“La historia más pesada que me pasó, además de haber perdido a mi papá, fue lo que pasó después. Eso me marcó”, comenzó la joven en el ciclo de Telefe.
Y sumó: “No esperaba que lo que pasó después fuera peor. Después de la muerte de mi papá me quedé con mi padrino, Gustavo. Él fue desarrollando una enfermedad, tenía Alzheimer, y a menos nueve días de mis 18 años, yo estaba por hacer un viaje para festejar mi cumple y cuatro días antes él se suicida en mi casa”.
“No puedo creer que estoy hablando de esto”, expresó sorprendida Marta Fort, y agregó: “Yo a él lo sentía como mi papá. Era la única persona en el mundo que podía decir que yo no era una persona fría. La pasé muy mal. Eso sí fue un antes, un después, porque realmente fue peor que haber perdido a mi papá”.
Sobre el momento en el que se enteró sobre la muerte de Gustavo Martínez, la hija de Ricardo Fort cerró: “Entonces, no entendía nada. Mismo cuando me lo dijeron a mí yo pensaba que era una mentira. Me lo contó mi hermano y yo empecé tipo: ‘Ay, no se jode con eso, que quién se murió, pero no se jode, no sé qué’".
"Y bueno, hasta que no me dijo que, que vinieron los policías yo no lo creí porque no, no lo, no lo veía capaz. Pero ahora estoy más tranquila con el tema”, aseguró.