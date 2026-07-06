Heredera de un apellido que es sinónimo de exposición mediática, Marta Fort (22) demuestra cada vez que puede que no le escapa a los temas complejos ni a las preguntas incómodas.
“Algo me puse en la carita”: la confesión de Marta Fort sobre sus retoques estéticos
A los 22 años, la hija de Ricardo Fort habló sin filtros sobre las intervenciones faciales que se realizó, detalló cuáles fueron y marcó su postura sobre los tratamientos más invasivos.
En las últimas horas, la modelo y empresaria se volvió tendencia en las plataformas digitales tras abordar sin filtros y con absoluta naturalidad las intervenciones estéticas que eligió realizarse en el rostro durante los últimos años.
La revelación surgió durante una íntima y divertida charla con el influencer Tomás Mazza.
Todo comenzó cuando Mazza intentó abrir el debate sobre el cuidado de la piel a temprana edad, mencionando el consumo de colágeno y citrato de magnesio. Con el humor que la caracteriza, la joven le paró el carro de inmediato: “Tengo veintidós años, querido”.
El detalle de sus retoques faciales
La conversación escaló rápidamente hacia los procedimientos estéticos cuando el entrevistador le preguntó de forma directa si utilizaba toxina botulínica.
“¿Bótox? No, no me pongo bótox porque soy joven, pero bueno...”, contestó la hija de Ricardo Fort, desmitificando el uso de este tratamiento invasivo en su rutina actual. Sin embargo, no ocultó que sí pasó por el consultorio estético: “Algo me puse en la carita”, admitió entre risas.
Ante la insistencia de Mazza para conocer el detalle de los cambios, la influencer enumeró uno a uno los sutiles retoques que eligió para resaltar sus rasgos: “Me rellené la nariz, los labios son naturales. Acá… para hacer un poco un foxy eye. Y un poco el mentón”.
De esta manera, la joven aclaró que recurrió al ácido hialurónico para armonizar su nariz y mentón, además de sumarse a la popular tendencia del foxy eye, un procedimiento que busca elevar sutilmente la cola de las cejas y estirar la esquina exterior de los ojos para lograr una mirada más felina, rasgada y rejuvenecida.
Fiel a su estilo
El tono relajado y cómplice de la entrevista permitió que Marta hablara de la estética —un terreno habitualmente esquivo o tabú para muchas figuras— de manera transparente y descontracturada, ganándose el aplauso de sus seguidores por su honestidad.
Esta aparición se da pocos días después de que la empresaria quedara en el ojo de la tormenta por sus filosos comentarios en el canal de streaming Blender, donde cubrió el Mundial 2026 en Miami.
Fiel a su estilo directo y confrontativo, Marta destrozó en vivo a Esteban "Cuchu" Cambiasso, luego de que la gloria de la Selección Argentina se negara a darle una nota en un torneo de pádel.
"Qué sé yo quién es Cambiasso, me chupa todos los huevos honestamente", disparó sin vueltas en aquella oportunidad, calificando además a las leyendas del fútbol local como "vejestorios medio retirados", una frase que encendió la polémica pero que ratifica que la joven no tiene ningún reparo a la hora de decir lo que piensa.