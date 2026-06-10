La exposición pública desde temprana edad suele cobrar un precio muy alto, y Marta Fort decidió visibilizar su propia experiencia en un mano a mano sincero con Pampita transmitido por la plataforma de Infobae. Durante la conversación, la joven creadora de contenidos desclasificó los pasajes más oscuros de su adolescencia, marcados a fuego por las severas exigencias del entorno digital y social sobre su apariencia física.
Marta Fort rompió el silencio sobre los trastornos alimenticios que sufrió por las críticas a su cuerpo
En una entrevista íntima, la influencer y heredera de Ricardo Fort reveló el calvario que vivió durante su adolescencia debido a la presión en las redes sociales. Del extremo de la anorexia al "click" mental que le permitió cambiar su perspectiva frente al odio virtual.
La insistencia de los comentarios sobre su imagen corporal terminó empujándola a adoptar regímenes nutricionales de una rigidez extrema, lo que decantó en serios problemas de salud vinculados con trastornos de la conducta alimentaria.
Del mandato del "hacé dieta" al límite de la anorexia
Con total crudeza, la entrevistada rememoró las demandas que pesaban sobre sus hombros cuando comenzó a dar sus primeros pasos en los medios y las plataformas digitales. El momento de mayor vulnerabilidad coincidió con la recepción de agresiones directas sobre su peso, un hostigamiento que la llevó a tomar medidas drásticas e inmediatas.
"Cuando era más chica me decían, por ejemplo, que hiciera dieta. Entonces me fui al otro extremo, hice mucha dieta, nivel anorexia. Tuve un montón de problemas y era así", confesó de manera directa ante los micrófonos.
El punto de inflexión llegó cuando notó las insostenibles contradicciones de los discursos virtuales: "Después, esos mismos que me decían 'hacé dieta', me decían 'comete una hamburguesa'. Ahí fue cuando me hizo click. Siempre la gente va a encontrar algo para hatearte". Esa revelación le permitió desarmar la destructiva dinámica de buscar aprobación constante en terceros.
Cómo resignificar el "hate" en las redes sociales
A pesar del dolor experimentado en sus años formativos, la joven de 22 años aseguró haber desarrollado las herramientas necesarias para resguardar su integridad emocional. Aunque reconoció que sigue consumiendo de forma diaria lo que se dice sobre ella en internet, su posicionamiento frente a la hostilidad de los usuarios sufrió un cambio radical, despojando a las críticas del poder de lastimarla.
Lejos de aislarse, la influencer detalló que prefiere canalizar los cuestionamientos desde una óptica pragmática y desdramatizada, utilizándolos de manera utilitaria para su vida cotidiana. "Leo, pero todos los días. Después, el hate que leo me ayuda a veces, lo tomo como tip. 'Marta Fort se tiene que teñir las raíces y las cejas', y acá me lo hice”, ejemplificó con soltura.
Los ideales de belleza y el "fantasma" del quirófano
Hacia el cierre de la entrevista, Marta Fort no titubeó al abordar su compleja relación con los ideales de belleza actuales y el deseo latente de someterse a diversos procedimientos de modificación estética en el futuro, asumiendo con total naturalidad los pensamientos que rondan por su cabeza.
Al ser consultada sobre su vínculo con las cirugías, admitió sin tapujos: “A mí me encantaría hacerme todo. Yo tengo como ese fantasma en mi cabeza que me dice 'hacete entera'. De pies a cabeza, me haría de todo: una abdominoplastia, una rinoplastia". Con esta declaración, dejó en claro que la lucha contra las presiones estéticas sigue siendo un proceso continuo y profundo en su vida.