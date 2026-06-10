"Hacé dieta"

Marta Fort rompió el silencio sobre los trastornos alimenticios que sufrió por las críticas a su cuerpo

En una entrevista íntima, la influencer y heredera de Ricardo Fort reveló el calvario que vivió durante su adolescencia debido a la presión en las redes sociales. Del extremo de la anorexia al "click" mental que le permitió cambiar su perspectiva frente al odio virtual.