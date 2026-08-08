Lo que comenzó como una propuesta descontracturada en sus redes sociales dio un giro inesperado y se convirtió en una historia de viajes, kilómetros compartidos y mucha repercusión mediática. Marta Fort sorprendió al detallar que viajó por Estados Unidos junto a Juan Manuel, un joven al que conoció a través del concurso virtual que había lanzado meses atrás con el objetivo de encontrar pareja.
Marta Fort contó quién es hombre que conoció en su concurso para conseguir novio
La hija de Ricardo Fort reveló en el streaming Blender que entabló una relación con un seguidor que se postuló a su convocatoria digital. Un road trip, estadía en los parques temáticos y una escapada a Las Vegas forman parte de esta inusual historia de amor que sigue sumando capítulos.
Durante una transmisión en vivo en el canal de streaming Blender, donde comparte espacio con el conductor José María Listorti, la influencer rompió el silencio sobre el estado actual de su vida sentimental tras el revuelo que provocaron sus recientes postales de viaje.
De las redes al aeropuerto: cómo nació el encuentro
Fiel a su estilo fresco y directo, la hija del recordado empresario golosinero explicó el origen de este vínculo que nació al calor de las plataformas digitales. 'Yo les voy a decir que el concurso se pasó de las manos, chicos', expresó entre risas al ser consultada sobre las imágenes que venía compartiendo en su cuenta de Instagram.
Ante la insistencia del equipo del programa por saber si se trataba del joven que la audiencia venía deduciendo, la joven confirmó la hipótesis sin dar rodeos. Según relató, fue Juan Manuel quien tomó la iniciativa de escribirle antes de que ella abordara un vuelo hacia el norte del continente.
'Él me escribe antes de viajar porque me dice: "Bueno, ya que se hizo muy viral, habrá que vernos". Yo le dije: "Papito, se te va el tren porque yo me voy a Miami"', recordó sobre los primeros intercambios de mensajes.
16 horas de ruta y un itinerario por Disney y Las Vegas
Lejos de intimidarse por la distancia, el joven decidió sacar un pasaje para encontrarse con ella en territorio estadounidense a los pocos días de su arribo. Tras cumplir con sus compromisos laborales y de grabación en Florida, Marta decidió extender la estadía para compartir tiempo de descanso con él.
'Llegó pocos días después que yo a Miami, de ahí nos vimos y cuando terminé de grabar todo dije: "Bueno, nada, antes de irme me voy de vacaciones con él". ¡Y él aceptó!', relató sobre la trastienda de una escapada que incluyó parques temáticos y largos trayectos por carretera. En ese sentido, detalló que compartieron un extenuante recorrido en auto entre Atlanta y Miami: 'En el primer tramo fuimos en auto y yo dije: "Yo no te manejo ni en ped... 16 horas". Y me lo manejó él', comentó divertida.
Respecto de la logística económica de la travesía, la influencer precisó que Juan Manuel cubrió gran parte de los gastos del itinerario inicial. Además, la buena sintonía del joven con el entorno familiar de la heredera facilitó nuevos destinos: Marisa, la madrina de Marta, tuvo un gesto especial con la incipiente pareja y les obsequió los pasajes para prolongar el itinerario en Las Vegas.
Sin etiquetas por el momento
A pesar de la complicidad demostrada y de la seguidilla de destinos compartidos en territorio norteamericano, Marta Fort prefirió mantener la cautela al ser interrogada sobre la formalización del romance.
'No, no, novios no somos. Pero bueno, nada...', aclaró al aire para definir el presente del vínculo. Por el momento, ambos eligen no ponerle títulos a una relación que comenzó como un juego en la virtualidad y que hoy continúa consolidándose a base de millas, escapadas y momentos compartidos lejos del plano estrictamente mediático.