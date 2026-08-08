¿Nueva pareja?

Marta Fort contó quién es hombre que conoció en su concurso para conseguir novio

La hija de Ricardo Fort reveló en el streaming Blender que entabló una relación con un seguidor que se postuló a su convocatoria digital. Un road trip, estadía en los parques temáticos y una escapada a Las Vegas forman parte de esta inusual historia de amor que sigue sumando capítulos.