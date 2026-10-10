Qué vacunas hay que tener al día

Alerta por nuevos brotes de sarampión: por qué advierten sobre el riesgo de propagación

Ante el resurgimiento de casos a nivel internacional y la advertencia de organismos sanitarios sobre el riesgo de circulación viral, especialistas en salud detallaron cuáles son los factores que facilitan la expansión de la enfermedad y recordaron la importancia fundamental de sostener esquemas de inmunización completos.