El sarampión continúa manifestando escenarios complejos en distintas regiones del mundo, lo que mantiene en vilo a las autoridades sanitarias locales. La médica infectóloga pediátrica Virginia Verdaguer (M.N. 95.673) explicó que "en Argentina continúa existiendo el riesgo de reintroducción del virus a través de viajeros procedentes de países donde la enfermedad sigue circulando".
Alerta por nuevos brotes de sarampión: por qué advierten sobre el riesgo de propagación
Ante el resurgimiento de casos a nivel internacional y la advertencia de organismos sanitarios sobre el riesgo de circulación viral, especialistas en salud detallaron cuáles son los factores que facilitan la expansión de la enfermedad y recordaron la importancia fundamental de sostener esquemas de inmunización completos.
Entre los elementos que favorecen la propagación se destacan la disminución en las coberturas de vacunación y la persistencia de esquemas incompletos en la población, sumados al flujo constante de traslados internacionales. Al tratarse de una patología viral hipercontagiosa, cualquier brecha inmunológica facilita que el virus encuentre terreno fértil para transmitirse rápidamente.
Riesgos clínicos y grupos vulnerables
La especialista advirtió además sobre las complicaciones asociadas a la patología, que van mucho más allá de un cuadro febril con exantema. "También puede provocar encefalitis —inflamación del cerebro—, una complicación poco frecuente pero potencialmente grave que puede dejar secuelas neurológicas permanentes", aseveró la Dra. Verdaguer.
Asimismo, la profesional remarcó que el virus puede debilitar temporalmente el sistema inmunológico, elevando la vulnerabilidad ante otras infecciones posteriores. Los sectores etarios y poblacionales más expuestos a desarrollar cuadros de gravedad comprenden a los niños menores de cinco años, los adultos, las mujeres embarazadas, las personas con inmunocompromiso y aquellos cuadros signados por la desnutrición.
Cómo se compone el esquema de vacunación actual
Frente a este escenario preventivo, las autoridades sanitarias recuerdan que el esquema oficial contempla la aplicación de la vacuna Triple Viral de acuerdo con los siguientes lineamientos:
- A los 12 meses de vida se administra la primera dosis obligatoria.
- Entre los 15 y 18 meses corresponde la segunda dosis para los nacidos desde el 1° de julio de 2024.
- Al ingreso escolar (5 años) se aplica el refuerzo correspondiente para las cohortes de menores establecidas por calendario.
"El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero también una de las enfermedades prevenibles por vacunación con mayor efectividad. Por eso, verificar las vacunas antes de viajar es una medida simple que reduce significativamente el riesgo individual y comunitario", concluyó la Dra. Verdaguer.