El presidente Javier Milei pidió este domingo en nombre de la Argentina "una pronta y completa recuperación" del papa León XIV conocerse que será operado en los próximos días para extirparle un nódulo localizado en uno de los pulmones, detectado en una fase muy inicial.
De Milei para León XIV: "Toda la Argentina desea una pronta y completa recuperación"
A través de sus redes, el presidente deseó una pronta recuperación al Sumo Pontífice, quien comunicó este domingo que deberá operarse por un nódulo en uno de sus pulmones.
Milei indicó que el país se une "en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".
"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", escribió el mandatario nacional en su cuenta de X.
Asimismo, reveló: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".
La operación del Sumo Pontífice se realizará cuando falta menos de un mes para su visita histórica a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.
Nódulo en el pulmón
El papa León XIV anunció este domingo que deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones.
El Pontífice comunicó la noticia al finalizar el rezo del Ángelus en el Vaticano y explicó que la lesión fue detectada en una etapa temprana, por lo que sus médicos consideraron conveniente realizar una intervención quirúrgica.
La información se conoció a menos de un mes de la visita pastoral que el jefe de la Iglesia católica tiene prevista realizar a la Argentina. Por el momento, no se informó oficialmente si la operación y el período de recuperación modificarán su agenda internacional.
El anuncio generó atención entre los fieles y puso el foco en la evolución de la salud del Papa, de 71 años, quien decidió seguir la recomendación del equipo médico y avanzar con el procedimiento en los próximos días.