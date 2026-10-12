El papa León XIV continuará este lunes 12 de octubre con las actividades previstas en su agenda, pese a que se someterá a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar.
León XIV será operado este martes: qué pasa con su visita a la Argentina
El Vaticano confirmó que el Papa será operado este martes en Roma y que su agenda de este lunes continúa sin cambios. Por ahora, el viaje apostólico previsto para noviembre sigue en pie, aunque su evolución y el tiempo de recuperación serán determinantes para despejar las dudas.
La operación fue confirmada para este martes en el Policlínico Gemelli de Roma, mientras que su visita a Uruguay, la Argentina y Perú, programada para noviembre, se mantiene por el momento sin modificaciones oficiales.
La situación concentra la atención de la Iglesia y de los países incluidos en la gira, en particular de la Argentina, donde se espera la llegada del pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre.
La cercanía entre la intervención médica y el viaje internacional abre interrogantes sobre los tiempos de recuperación, aunque hasta ahora no se anunció la cancelación de la visita.
La oficina de prensa de la Santa Sede no informó cambios en las actividades previstas para este lunes. Entre ellas figura una audiencia con integrantes del Circolo San Pietro, una institución vinculada a la asistencia y la actividad caritativa en Roma.
La operación de León XIV y los próximos compromisos en el Vaticano
El anuncio de la intervención se conoció el domingo, cuando el Papa explicó que los médicos habían detectado un nódulo localizado en el pulmón durante unos controles de salud. Según sus propias palabras, el hallazgo se produjo en una fase muy inicial y el equipo médico consideró conveniente extirparlo.
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, precisó que la operación se realizaría en los primeros días de esta semana. Posteriormente, se confirmó que el procedimiento tendrá lugar este martes en el Hospital Gemelli, en Roma.
De acuerdo con la información difundida por la prensa italiana y recogida por medios internacionales, la hospitalización posterior a la cirugía podría extenderse aproximadamente una semana.
Ese plazo será uno de los elementos a considerar para evaluar la continuidad de las actividades del pontífice durante la segunda mitad de octubre.
El martes ya era una jornada sin compromisos públicos en el calendario habitual de León XIV. El Papa suele reservar ese día para descansar y trasladarse a Castel Gandolfo, por lo que la intervención no implicaría, en principio, la suspensión de una actividad pública previamente anunciada para esa fecha.
Sin embargo, su internación sí afectará otros compromisos inmediatos. El pontífice no podrá participar de la misa prevista en la Basílica de San Pedro para clausurar la conferencia dedicada a Amoris Laetitia, que reúne a obispos de distintas partes del mundo.
Para la semana siguiente, el calendario incluye una audiencia el jueves 22 de octubre con participantes de la conferencia internacional “Trazando nuevos mapas de esperanza”, organizada en el ámbito del Dicasterio para la Educación.
También permanece pendiente de confirmación su participación en el encuentro interreligioso por la paz de Sant’Egidio, previsto para el 27 de octubre en Asís.
Por el momento, no se comunicaron modificaciones generales de la agenda papal más allá de los compromisos que puedan verse afectados por la intervención y la recuperación.
Qué se sabe sobre la visita del Papa a la Argentina en noviembre
El viaje apostólico anunciado por el Vaticano contempla una gira por Uruguay, la Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. León XIV iniciaría el recorrido en Uruguay, llegaría a la Argentina el domingo 8 y partiría hacia Perú el miércoles 11.
En el país, el cronograma difundido contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre los compromisos previstos se encuentran encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con representantes de distintos sectores sociales.
La agenda argentina tiene especial relevancia porque sería la primera visita de un Papa al país desde los viajes de Juan Pablo II en 1987. Durante sus doce años de pontificado, Francisco no llegó a concretar una visita a su tierra natal.
Hasta el momento, la operación de León XIV no provocó un anuncio oficial de suspensión o postergación del viaje. No obstante, la evolución posterior a la cirugía y las indicaciones del equipo médico serán factores centrales para determinar si el pontífice podrá afrontar una gira internacional de casi dos semanas.
Una de las señales que llamó la atención se produjo el domingo, cuando León XIV saludó a una delegación de fieles peruanos que participaba de una procesión en la plaza de San Pedro.
En ese contexto, agradeció las oraciones por la visita pastoral que tiene previsto realizar. Sus palabras fueron interpretadas por analistas vaticanos como una expresión de su intención de mantener el viaje.
La confirmación definitiva dependerá de la información que comunique la Santa Sede en los próximos días. Mientras tanto, los preparativos en los países incluidos en el recorrido continúan a la espera de novedades.
En la Argentina, la visita genera expectativas tanto por su dimensión religiosa como por las actividades institucionales y pastorales que se proyectan. Sin embargo, por ahora, la fecha prevista se mantiene como parte del calendario anunciado y no como una garantía de que el itinerario se desarrollará sin cambios.
La atención estará puesta en el resultado de la intervención, el tiempo de internación y la recuperación del pontífice. Esos datos permitirán contar con un panorama más claro sobre la posibilidad de que León XIV llegue al país en noviembre.