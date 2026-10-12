Gira por Sudamérica

León XIV será operado este martes: qué pasa con su visita a la Argentina

El Vaticano confirmó que el Papa será operado este martes en Roma y que su agenda de este lunes continúa sin cambios. Por ahora, el viaje apostólico previsto para noviembre sigue en pie, aunque su evolución y el tiempo de recuperación serán determinantes para despejar las dudas.