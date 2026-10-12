El papa León XIV está a menos de un mes de arribar a Argentina para una presencia que durará tres días en total, en el marco de una serie de viajes por Sudamérica.
Los últimos discursos del papa León XIV y la antesala de su presencia en Argentina
El excardenal Robert Prevost concretará el arribo de un sumo pontífice a suelo argentino casi 40 años. Sus palabras y un eventual impacto político.
Será del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre con sede en Buenos Aires, Córdoba y Luján, marcando el regreso de un sumo pontífice a suelo argentino casi 40 años después de la presencia de Juan Pablo II.
La figura del ex cardenal Robert Prevost no escapa a la intervención política desde el plano discursivo. Su hasta ahora breve papado ha marcado desde el comienzo una postura clara ante temáticas contemporáneas y figuras de peso geopolítico.
Sin ahondar demasiado, su primera encíclica giró en torno a la inteligencia artificial con una visión que evitó demonizarla, pero que realizó un llamado de atención ante la ausencia de regulaciones concretas. Discusión que lo ubica en la vereda opuesta a Donald Trump e incluso Javier Milei, uno de los próximos jefes de Estado que lo recibirá.
Sus palabras en Francia
León XIV llegará a Sudamérica sin otro destino previo que no sea Francia, donde estuvo entre el 25 y el 28 de septiembre y dejó una serie de textuales de referencia en vísperas del arribo a Argentina.
León XIV pronunció discursos en París, Lourdes y Metz centrándose en varios ejes teológicos, éticos y geopolíticos. El eje siguió siendo la IA, donde en su intervención ante la UNESCO y las autoridades civiles en París afirmó que “la tecnología debe permanecer al servicio de los seres humanos y no convertirse en un instrumento de dominación e injusticia”.
Sobre cuestiones éticas y sociales, habló en alusión a una discusión francesa sobre eutanasia y el global debate sobre el aborto: “No tengan miedo de defender la dignidad humana desde el primer instante en el vientre materno hasta su último aliento”.
Respecto a la justicia social, recordó que “nadie es tan pobre que no tenga nada que dar, ni tan rico que no tenga nada que recibir”.
En oposición al rumbo que toma la diplomacia de la Unión Europea y las presiones del trumpismo para todos sus aliados, el Sumo Pontífice indicó que “la paz no es un mero equilibrio de fuerzas, sino que se construye cada día a través del diálogo y la justicia”.
Tensión Gobierno - Iglesia
En base a una reciente encuesta de Grupo Consultio, el 24,7% de quienes respondieron anticipa un empeoramiento en la relación entre Gobierno e Iglesia. El 14% responde por un acercamiento, mientras que el 48,8% que no habrá cambios.
La peregrinación y la antesala
El pasado fin de semana se llevó a cabo la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, una especie de antesala congregatoria del arribo del papa León XIV, quien contará con una convocatoria previsiblemente masiva.
Si de cantidad de personas se habla, justamente la peregrinación de este año convocó a más de 2.700.000 fieles, según los datos brindados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, algo considerado como récord.
Con dicho marco, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, volvió a dirigirse de forma indirecta hacia el gobierno nacional con una crítica del estado social argentino que resulta transversal a diferentes responsabilidades.
En el comienzo de su alocución, García Cuerva dijo que “la Virgen de Luján fue presentada como un abrazo capaz de reunir a un pueblo atravesado por el dolor, la falta de trabajo, la enfermedad y la violencia verbal, durante una peregrinación que convocó a los fieles a volver a sus hogares con un compromiso de fraternidad”, algo complementado luego de esta manera: “Nuestra patria tiene muchos abrazos pendientes”.
También describió la peregrinación sin “grietas ideológicas ni exclusiones” al entender que “cuando nos descubrimos caminantes de un mismo pueblo, no le damos lugar al individualismo y a los discursos de odio”.
Específicamente sobre la llegada de León XIV, el arzobispo bonaerense aseguró: "Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta". No representa una antesala directa de las palabras de Prevost, pero sí de una eventual incomodidad política.
El propio ministro de Economía nacional, Luis Caputo, le dio valor a las palabras de García Cuerva y se opuso a una línea de discurso que podría traer León XIV. Toto reposteó un mensaje de Felipe Núñez en X: “Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”.
Retomando a la relación entre el papa y un presidente en el cual se podría inspirar Milei, Trump cuestionó a Prevost en abril de este año y declaró que “debería dejar de complacer a la izquierda radical”.