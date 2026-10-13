Salud del pontífice

Operación del papa León XIV: ¿podrá viajar a la Argentina después de la cirugía?

La intervención para extirpar un nódulo pulmonar y el proceso de recuperación serán determinantes para definir si el pontífice podrá cumplir con su agenda internacional. Un especialista explicó cuáles son los riesgos de una cirugía de tórax, y qué complicaciones pueden surgir.