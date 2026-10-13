La operación a la que deberá someterse el papa León XIV abre interrogantes sobre su recuperación y la posibilidad de que pueda realizar el viaje a Sudamérica que tiene previsto.
Operación del papa León XIV: ¿podrá viajar a la Argentina después de la cirugía?
La intervención para extirpar un nódulo pulmonar y el proceso de recuperación serán determinantes para definir si el pontífice podrá cumplir con su agenda internacional. Un especialista explicó cuáles son los riesgos de una cirugía de tórax, y qué complicaciones pueden surgir.
La intervención para extirpar un nódulo pulmonar requiere una evaluación médica cuidadosa, tanto por los riesgos propios de una cirugía torácica como por las exigencias físicas que implica una gira internacional con traslados y vuelos de larga distancia.
Martín Maillo, integrante de la Asociación de Alergia e Inmunología, explicó que la posibilidad de viajar dependerá de varios factores que todavía no pueden determinarse con precisión antes de la intervención.
Entre ellos, mencionó el estado general de salud del pontífice, las características de la cirugía, la extensión del tejido que sea necesario extirpar y la respuesta del organismo durante la recuperación.
El especialista advirtió que no alcanza con evaluar si una persona está en condiciones de abordar un avión. También es necesario considerar si podrá tolerar los desplazamientos, el cansancio y las actividades previstas durante varios días.
En ese sentido, señaló que una agenda que incluya vuelos transatlánticos y numerosos compromisos representa una exigencia importante para alguien que acaba de atravesar una operación pulmonar.
Cuáles son los riesgos de la operación
Un nódulo pulmonar es una imagen redondeada que se detecta mediante estudios de diagnóstico por imágenes, como una radiografía o una tomografía. Su hallazgo da inicio a una evaluación para determinar su origen y establecer si se trata de una lesión benigna o maligna.
Maillo explicó que la decisión de operar se toma después de un proceso de análisis médico que puede incluir distintos estudios.
Cuando existe la posibilidad de malignidad o no se puede descartar con certeza, la cirugía puede indicarse para retirar la lesión, analizar el tejido y, si corresponde, ofrecer una alternativa de tratamiento con intención curativa.
En el caso del Papa, no se puede afirmar a partir de la información compartida por el especialista si el nódulo es benigno o maligno. Esa determinación depende de la evaluación médica y de los resultados que se obtengan durante el proceso diagnóstico.
La intervención pulmonar es una cirugía mayor y, como cualquier procedimiento de esa complejidad, presenta riesgos.
Una de las técnicas utilizadas es la videotoracoscopia, un método mínimamente invasivo que permite operar mediante pequeñas incisiones y una cámara, sin necesidad de recurrir en todos los casos a una cirugía abierta convencional.
Sin embargo, que la técnica sea mínimamente invasiva no significa que esté exenta de complicaciones. Maillo señaló que el procedimiento puede requerir un período de recuperación considerable y que, en algunos pacientes, la evolución puede extenderse más de lo esperado.
El tiempo necesario para retomar las actividades habituales depende de distintas variables: las condiciones físicas previas, la presencia de otras enfermedades, la duración de la intervención, la cantidad de tejido pulmonar que deba retirarse y la aparición o no de complicaciones.
En un escenario favorable, explicó el especialista, una persona podría recuperar una actividad cotidiana relativamente normal en aproximadamente una semana o diez días.
Sin embargo, ese plazo no puede tomarse como una regla general ni aplicarse directamente al caso del pontífice. La recuperación puede prolongarse considerablemente según las características de cada paciente y de la cirugía realizada.
A ese proceso se suma la recuperación respiratoria y, cuando está indicada, la rehabilitación. Por eso, el alta hospitalaria no implica necesariamente que una persona esté preparada para retomar de inmediato todas sus actividades o afrontar un viaje internacional.
¿Podrá el Papa viajar a la Argentina después de la operación?
La posibilidad de que León XIV realice el viaje previsto a Sudamérica dependerá de cómo evolucione después de la intervención. Para Maillo, anticipar ahora si podrá hacerlo resulta difícil, porque todavía deben conocerse aspectos fundamentales de la cirugía y de la recuperación posterior.
El especialista remarcó que el viaje debe analizarse no solo por la duración del vuelo, sino también por las exigencias de la agenda.
Una gira internacional puede incluir traslados sucesivos, cambios de horarios, encuentros públicos y actividades que requieren permanecer de pie, caminar o hablar durante períodos prolongados.
Uno de los puntos que requiere especial atención es el vuelo. Después de una cirugía pulmonar, las diferencias de presión y las condiciones propias de la cabina pueden representar un riesgo si todavía existe una complicación en la zona intervenida.
Maillo explicó que una de las complicaciones posibles es la dehiscencia, es decir, la apertura de una herida o de una zona suturada.
Si se produce una pérdida de aire desde el pulmón hacia el espacio que lo rodea dentro del tórax, puede desarrollarse un neumotórax, una acumulación de aire que puede comprometer la función respiratoria y requerir atención médica urgente.
Por ese motivo, la autorización para volar debe considerar cómo cicatrizó la zona operada y si la recuperación pulmonar es adecuada. La evaluación también debe contemplar el estado físico previo, posibles enfermedades cardiovasculares u otras condiciones que puedan aumentar el riesgo quirúrgico o dificultar la recuperación.
El especialista sostuvo que, ante un vuelo prolongado tan próximo a una intervención de estas características, sería necesario actuar con cautela y esperar a que el equipo médico cuente con elementos suficientes para determinar si el traslado es seguro.
La decisión no puede tomarse únicamente en función de los compromisos previstos.
También existe una diferencia entre poder realizar un vuelo y estar en condiciones de cumplir una agenda intensa. Aunque un paciente se encuentre estable, puede necesitar más tiempo para recuperar la resistencia física y la capacidad respiratoria necesarias para sostener varios días de actividades.
En ese contexto, Maillo consideró que una agenda con múltiples vuelos, incluidos trayectos transatlánticos, representa una exigencia importante para una persona en recuperación. La posibilidad de viajar dependerá de la evolución clínica y de la valoración del equipo que acompaña al pontífice.
La prioridad, señaló, debe ser la seguridad del paciente, independientemente de la relevancia pública de la persona. Por eso, la confirmación o eventual modificación del viaje deberá surgir de una evaluación médica posterior a la operación y no de una estimación anticipada.
El caso también pone de relieve la importancia de detectar los nódulos pulmonares y estudiarlos a tiempo. Maillo recordó que estas lesiones pueden encontrarse durante controles médicos y que su evaluación permite identificar algunas enfermedades en etapas iniciales.
La detección de un nódulo no equivale por sí misma a un diagnóstico de cáncer, pero puede dar lugar a estudios y decisiones terapéuticas importantes.
Por ahora, la incógnita sobre el viaje del Papa permanece abierta. La intervención, los resultados de la evaluación médica y la evolución durante los días posteriores serán los elementos que permitan determinar si podrá trasladarse a la Argentina y afrontar las actividades previstas sin comprometer su recuperación.