Expectativa

La Iglesia argentina mantiene la esperanza que León XIV visite el país en noviembre

El Pontífice le dijo al arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, “nos vemos pronto en Argentina”, mientras se prepara para una operación pulmonar. La recuperación y las exigencias del recorrido por Uruguay, Argentina y Perú serán claves para definir si podrá concretar el viaje.