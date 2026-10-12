La Iglesia argentina mantiene la expectativa de que el papa León XIV concrete su gira sudamericana prevista para noviembre, pese a las dudas que genera la operación pulmonar a la que será sometido este martes en el Policlínico Gemelli de Roma.
La Iglesia argentina mantiene la esperanza que León XIV visite el país en noviembre
El Pontífice le dijo al arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, “nos vemos pronto en Argentina”, mientras se prepara para una operación pulmonar. La recuperación y las exigencias del recorrido por Uruguay, Argentina y Perú serán claves para definir si podrá concretar el viaje.
Mientras los médicos advierten que todavía faltan datos para evaluar si estará en condiciones de afrontar el recorrido, desde el entorno eclesiástico aseguran que no recibieron señales de que la visita vaya a suspenderse.
Una de las principales señales de optimismo llegó del propio Pontífice. Durante una audiencia con el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, León XIV se despidió con una frase que renovó las expectativas: “Nos vemos pronto en Argentina”.
Según relató Lozano, el encuentro duró cerca de media hora y estuvo atravesado por preguntas puntuales del Papa sobre la realidad argentina. El arzobispo también señaló que lo vio sereno, pese a la intervención quirúrgica que tiene programada.
La visita se encuentra en plena etapa de organización y contempla actividades en Uruguay, Argentina y Perú. Sin embargo, la evolución de la salud del Pontífice en los próximos días será determinante para establecer si podrá cumplir con una agenda que incluye numerosos traslados y estadías en lugares de gran altitud.
Una recuperación que genera interrogantes
El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que el ingreso de León XIV al Policlínico Gemelli está previsto para este martes y que la internación posterior a la intervención podría extenderse aproximadamente una semana.
El procedimiento tiene como objetivo extirpar un nódulo pulmonar detectado en controles recientes y descripto como localizado y en una fase inicial. No obstante, un neumólogo argentino consultado por Clarín advirtió que, para evaluar seriamente la viabilidad del viaje, será necesario conocer el estado del paciente, el resultado de la operación y los estudios posteriores.
Las principales dudas están vinculadas con las exigencias físicas de la gira. El itinerario contempla 14 vuelos y actividades en ciudades ubicadas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, como Cusco, en Perú, donde las condiciones de respiración son diferentes a las habituales.
Aunque algunos observadores consideran que el Papa podría reducir su actividad durante el recorrido, por el momento esa posibilidad forma parte de las especulaciones y no hay precisiones oficiales sobre eventuales modificaciones.
Qué se sabe del recorrido por la Argentina
La gira sudamericana comenzaría el 6 de noviembre en Uruguay, donde León XIV permanecería alrededor de un día y medio. Luego viajaría a la Argentina, con una estadía prevista de tres días y medio, antes de continuar hacia Perú, donde permanecería seis días.
En el país, el itinerario contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján, Claypole y la provincia de Córdoba. La organización involucra al Gobierno nacional, la Iglesia y las autoridades de los lugares previstos para las distintas actividades, con tareas de coordinación logística y de seguridad.
El presidente Javier Milei manifestó la disposición del Gobierno a adecuar el cronograma si la situación médica del Pontífice lo requiere. La postura apunta a respetar los tiempos de recuperación y las decisiones que adopte la Santa Sede.
Mientras tanto, los obispos argentinos convocaron a los fieles a rezar por la pronta recuperación de León XIV. Los próximos días serán decisivos para conocer su evolución y determinar si podrá concretar una visita que la Iglesia local espera con expectativa.