Comentario bíblico

"Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad"

Una reflexión pastoral sobre el compromiso misionero y el renacer espiritual de los jóvenes tras la multitudinaria visita del papa León XIV a Francia. Frente al avance del laicismo, el testimonio evangélico interpela a las familias sobre el legado de la fe y los valores que transmiten a las nuevas vidas.