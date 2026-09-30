"Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás"

Ilustración moderna no muy conocida o poco difundida de san Pablo (Saulo de Tarso), aquel que alguna vez fue pintado por Rembrandt, Miguel Ángel, Claudio de Lorena, Caravaggio, El Greco, Andréi Rubliov, Nikolai K. Bodarevsky, Adam Elsheimer y Enrique Simonet, entre tantos otros artistas célebres y renombrados, o los quizás menos reconocidos Valentin de Boulogne y Nicolas Tournier.