Producción energética

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena del Oil & Gas

“La premisa es seguir exponiendo todo el potencial de la producción santafesina y cómo Santa Fe, a través de sus industrias y sus servicios, se integra de manera virtuosa a la cadena de valor de Vaca Muerta”, destacó el ministro Gustavo Puccini.