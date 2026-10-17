Del 19 al 22 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de Neuquén la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, uno de los encuentros centrales de la industria energética nacional.
Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena del Oil & Gas
“La premisa es seguir exponiendo todo el potencial de la producción santafesina y cómo Santa Fe, a través de sus industrias y sus servicios, se integra de manera virtuosa a la cadena de valor de Vaca Muerta”, destacó el ministro Gustavo Puccini.
En ese marco, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe marcará presencia a través del Ministerio de Desarrollo Productivo con un espacio institucional propio orientado a la vinculación comercial y técnica directa con las principales operadoras de la cuenca.
La iniciativa responde a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de consolidar la integración de la industria santafesina como socia estratégica de los grandes proyectos nacionales vinculados a la producción de energía.
En relación con el despliegue provincial en territorio patagónico, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, detalló el alcance de la misión y el objetivo de la convocatoria.
“Del 19 al 22 de octubre se va a llevar a cabo la Argentina Oil & Gas en la ciudad de Neuquén y la Provincia de Santa Fe va a estar participando con un stand institucional donde van a estar presentes exponiendo 20 empresas de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería que han sido sorteadas para participar en este espacio”, anticipó el funcionario.
“Además -agregó- 150 empresas santafesinas van a estar participando y acompañando a la delegación. La premisa es seguir exponiendo todo el potencial de la producción santafesina y cómo Santa Fe, a través de sus industrias y sus servicios, se integra de manera virtuosa a la cadena de valor de Vaca Muerta”.
Previsibilidad y desarrollo
En ese sentido, Puccini profundizó sobre el impacto cualitativo de esta vinculación: “Vaca Muerta representa un estándar de exigencia que tracciona hacia arriba a toda nuestra matriz fabril. Lo que estamos construyendo con las operadoras es previsibilidad operativa y desarrollo de proveedores locales con capacidad técnica probada”, puntualizó.
Y destacó que “Santa Fe cuenta con ingeniería, metalmecánica de precisión y capacidad logística de exportación. Cada pieza, cada servicio y cada desarrollo tecnológico que una empresa de nuestra provincia coloca en la cuenca significa más horas de taller, más empleo calificado y un salto de competitividad que después le permite a esa misma pyme proyectarse al mundo”.
En el stand institucional provincial participarán firmas santafesinas pertenecientes a la Mesa de Gas, Petróleo y Minería, que resultaron adjudicatarias de los espacios tras un sorteo público, a saber:
Román y Marinoni SA, Flexio S.A., ByG Emprendimientos S.R.L., Córdoba Natali, Electro Ag S.R.L., Jav S.A., Bertex SRL, Grupo SIT SRL, TRACSA, Crucianelli Fabril SA, Suppo SRL, Teodoro Oscar Ciampo SA, Tubiflex S.A., Geocyc S.A.S., Poleas Mior S.A., Moyano Plásticos, Aglobal SRL, Ribron S.A., León Cortés SRL y Hardfacing SRL.
Mesa Santafesina de Gas, Petróleo y Minería
La Mesa Santafesina de Gas Petróleo y Minería es un espacio de articulación público-privada impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia junto a cámaras sectoriales y entidades industriales de la provincia.
Nuclea a más de 400 empresas santafesinas con capacidad de abastecer a la industria energética en rubros como metalmecánica pesada, mecanizados, servicios de ingeniería, calderería y desarrollos tecnológicos, y funciona como la herramienta institucional para coordinar misiones comerciales, programas de certificación de calidad y rondas de negocios con las principales operadoras del país.