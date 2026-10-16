Javier Milei finalizó su viaje a Estados Unidos después de una estadía de 36 horas en Washington, donde participó de distintos encuentros institucionales y recibió una distinción de la Cámara de Comercio estadounidense.
Milei cerró su gira por Estados Unidos y ya prepara nuevas visitas a Neuquén y España
El presidente terminó una estadía de 36 horas en Washington y regresará al país antes de viajar a Neuquén. El 21 de octubre participará de una conferencia en Madrid.
En su última actividad estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno.
Próxima escala: Neuquén
Tras su regreso al país, Milei viajará el lunes 19 de octubre a Neuquén para encabezar la apertura de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026.
Será su segunda visita a la provincia y tendrá como eje la industria energética y el desarrollo de Vaca Muerta.
Está previsto que sea recibido en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón por el gobernador Rolando Figueroa y directivos de empresas petroleras.
Viaje a España
La agenda internacional continuará el 21 de octubre en Madrid, donde Milei participará de una conferencia junto al economista Jesús Huerta de Soto.
La visita se dará en medio de la campaña electoral española y de una agenda política que el mandatario viene desarrollando con referentes de la derecha europea.
Después, el presidente tiene previsto llegar a Catamarca el 29 de octubre para analizar proyectos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
Las actividades en Washington
Durante su paso por Estados Unidos, Milei recibió el premio al “campeón mundial de la libre empresa” otorgado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
También participó de la Gala del Mes de la Herencia Hispana en Washington, donde coincidió con Eduardo Bolsonaro.
En ese marco, volvió a mostrar su cercanía con Flávio Bolsonaro, quien disputará el balotaje presidencial de Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre.
Un acto por la memoria del Holocausto
Milei también participó de una actividad por la presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.
En el evento estuvieron el embajador argentino Alec Oxenford, Marcelo Mindlin, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el enviado especial contra el antisemitismo, Yehuda Kaploun.
Durante la jornada se inauguró además la muestra digital “Argentina y el Holocausto”, realizada en coordinación con el Museo del Holocausto de Buenos Aires.