El DNU 70/23 sobrevivió este jueves a la sesión que amenazaba con darle derogación definitiva en la Cámara de Diputados de la Nación.
Ocho bancas salvaron al DNU 70 en Diputados: sin quórum, el Gobierno logró frenar la derogación
Asistieron 121 legisladores de los 129 necesarios para abrir el recinto y tratar el rechazo definitivo al megadecreto de Javier Milei. Ausencias clave en los bloques provinciales resultaron decisivas. Un día antes, el oficialismo había cedido con la Ley de Tierras para quitar presión sobre el megadecreto.
Había sido convocada para las 14 y, cumplida la media hora reglamentaria, el número no apareció. Ocho bancas separaron a los impulsores de habilitar un temario que tenía como punto políticamente más delicado el rechazo del decreto con el que Javier Milei abrió su programa de desregulación a fines de 2023.
También estaban previstos el proyecto sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta diciembre de 2027, dos asuntos temas para ampliar la base de apoyos entre bloques que no coincidían necesariamente en derribar por completo el DNU.
El quórum que faltó
La jornada volvió a mostrar cuánto depende el funcionamiento de Diputados de las bancadas provinciales y de bloques dialoguistas. La oposición necesitaba que prácticamente todos sus sectores críticos bajaran juntos. No ocurrió.
Las ausencias de tres diputados de Independencia de Tucumán, de gran parte de Provincias Unidas y del misionero Daniel “Colo” Vancsik, de Argentina Federal, ayudaron a dejar la asistencia en 121 de los 129 necesarios. Las crónicas legislativas ubicaron entre los ausentes a representantes vinculados políticamente con gobernadores que mantienen canales de negociación abiertos con la Casa Rosada.
En cuanto a los legisladores santafesinos, asistieron a la sesión los seis integrantes del bloque de Unión por la Patria (Germán Martínez, Diego Giuliano, Caren Tepp, Florencia Carignano, Alejandrina Borgatta y Agustín Rossi), al igual que los dos del socialismo en Provincias Unidas Esteban Paulón y Pablo Farías.
El bloque libertario en su conjunto acató la orden de la Casa Rosada y no bajó, allí estuvieron Nicolás Mayoraz, Romina Diez, Rocío Bonacci, Juan Montenegro, Alejandro Bongiovanni, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini y Yamile Tomassoni. Tampoco bajaron los otros dos santafesinos del PRO integrantes de Provincias Unidas (Gisela Scaglia y José Núñez).
La estrategia previa
El resultado fue el desenlace de la maniobra que el oficialismo puso en marcha horas antes. Este miércoles por la tarde-noche, La Libertad Avanza, el PRO y sectores radicales consiguieron dictamen de mayoría para el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero le agregaron dos artículos que revierten una de las decisiones originales del propio DNU: dejan sin efecto su artículo 154 y restituyen la vigencia de la Ley 26.737, que limita la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
Fue una cesión explícita sobre uno de los puntos que había reactivado la ofensiva opositora. El radical Diógenes González defendió la fórmula al señalar que “la ley de tierras recobra vigencia por ley sin afectar la seguridad jurídica”. Desde la vereda contraria, Myriam Bregman había anticipado que se trataba de “una maniobra para que mañana no haya quorum” en la sesión destinada a rechazar el DNU.
La jugada permitía ofrecer una salida a quienes cuestionaban particularmente la apertura irrestricta a compradores extranjeros, pero no estaban dispuestos a derribar todo el paquete normativo.
Antecedente del Senado
La importancia de la sesión estaba en un antecedente de marzo de 2024: el Senado ya rechazó el DNU 70. Por la Ley 26.122, un decreto de necesidad y urgencia pierde vigencia cuando es rechazado por ambas cámaras. Si Diputados hubiera logrado abrir el debate y reunir luego una mayoría simple para desaprobarlo, la norma habría quedado finalmente derogada.
El impacto excedía ampliamente la Ley de Tierras. El DNU modificó o derogó regulaciones sobre alquileres, comercio, medicina prepaga, transporte, tarjetas de crédito y diferentes actividades económicas, aunque parte de sus disposiciones originales ya fueron reemplazadas posteriormente por leyes o atravesadas por decisiones judiciales.
Por eso la Casa Rosada concentró sus esfuerzos primero en el quórum. Así lo hizo notar Martín Menem, celebrando apenas cayó la sesión: “Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento”, escribió el presidente de Diputados, y agregó que el país “no va a retroceder”.
Próxima fecha en agenda
Que la sesión haya fracasado no despejó toda la agenda que estaba detrás de ella.
El oficialismo tiene convocado para el 21 de octubre otro encuentro en el recinto. Allí pretende tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —con la restitución de la Ley de Tierras incorporada—, además de discapacidad endeudamiento.
Es decir que dos de los asuntos utilizados este jueves para construir el quórum volverán en menos de una semana, pero dentro de una sesión organizada por el oficialismo. El DNU 70, en cambio, seguirá por ahora fuera del temario y vigente.