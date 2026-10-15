Fracasó la sesión

Ocho bancas salvaron al DNU 70 en Diputados: sin quórum, el Gobierno logró frenar la derogación

Asistieron 121 legisladores de los 129 necesarios para abrir el recinto y tratar el rechazo definitivo al megadecreto de Javier Milei. Ausencias clave en los bloques provinciales resultaron decisivas. Un día antes, el oficialismo había cedido con la Ley de Tierras para quitar presión sobre el megadecreto.