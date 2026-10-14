#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Negociación contrarreloj en Diputados

El Gobierno cede la Ley de Tierras para blindar el corazón del DNU 70

La Libertad Avanza aceptó restituir por ley los límites a la compra de campos por extranjeros que Javier Milei había eliminado en 2023. Busca quitarle respaldo a la sesión convocada para este jueves y evitar que se rechace íntegramente el decreto.

Diputados dictaminó reponer la Ley 26.737 de Tierras con el fin de frenar la anulación total del DNU de Javier Milei en la sesión especial de este jueves. Foto: HCDN.Diputados dictaminó reponer la Ley 26.737 de Tierras con el fin de frenar la anulación total del DNU de Javier Milei en la sesión especial de este jueves. Foto: HCDN.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El Gobierno nacional decidió entregar una pieza de su programa desregulador para intentar preservar el tablero completo: aceptó restablecer la Ley de Tierras con el objetivo político de evitar que Diputados avance contra todo el DNU 70/2023.

La jugada quedó plasmada este miércoles en el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde el oficialismo y sectores aliados incorporaron al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dos artículos que revierten uno de los puntos originales del decreto de Javier Milei: dejan sin efecto su artículo 154 y restituyen la plena vigencia de la Ley 26.737. El dictamen de mayoría reunió 34 firmas sobre 66 legisladores presentes.

Mirá tambiénDiputados con dos escenarios de sesión y otra marcha universitaria en puerta

El DNU justificó en diciembre de 2023 la derogación de esa norma al señalar que limitaba “el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector”. Ahora La Libertad Avanza acepta volver sobre sus pasos ante un riesgo que considera mayor: que la Cámara baja rechace el decreto entero.

Ceder una parte para proteger el todo

La Ley 26.737 establece, entre otras restricciones, que extranjeros no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental; además limita cuánto puede quedar en manos de una misma nacionalidad y alcanza campos con determinados cuerpos de agua o ubicados en zonas de seguridad fronteriza.

asdLa decisión quedó formalizada en un plenario de comisiones, donde La Libertad Avanza y bloques aliados incorporaron dos artículos al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Foto: HCDN.

Fue precisamente ese régimen el que Milei eliminó mediante el artículo 154 del DNU 70. Pero el conflicto se convirtió ahora en la puerta de acceso a voltear el megadecreto completo.

El Senado rechazó el DNU en marzo de 2024 por 42 votos contra 25 y cuatro abstenciones. Bajo la Ley 26.122, si Diputados adopta la misma decisión, el decreto queda derogado.

Mirá tambiénEl oficialismo incluye la Ley de Tierras en su proyecto de Propiedad Privada

Por eso el oficialismo procura separar las discusiones: conceder la restitución de la Ley de Tierras para que radicales, provinciales y otros aliados que objetan la apertura irrestricta a compradores extranjeros no tengan que acompañar la caída de una norma mucho más amplia.

Una salida para los aliados

La estrategia legislativa pasó por un proyecto que ya tenía media sanción del Senado: Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa más amplia que desregula expropiaciones, mecanismos de restitución de inmuebles y desalojos.

asdLa maniobra legislativa apunta a contener a sectores radicales y provinciales que objetaban la extranjerización irrestricta, facilitando que no acompañen la ofensiva opositora para invalidar el DNU, que ya cuenta con el rechazo del Senado desde marzo de 2024. Foto: HCDN.

El radical Diógenes González fue quien formalizó el agregado. Explicó que el nuevo artículo 38 deja sin efecto el 154 del DNU y que el 39 devuelve plena vigencia a la Ley de Tierras. “La ley de tierras recobra vigencia por ley sin afectar la seguridad jurídica y con sentido de responsabilidad”, sostuvo.

La modificación obliga, si Diputados aprueba el texto, a devolverlo al Senado. El oficialismo apunta a tratarlo en el recinto el 21 de octubre.

Mirá tambiénQué puede pasar con la ley de Tierras tras los fallos de la Corte Suprema

El calendario tiene otra fecha más urgente: este jueves 15, sectores opositores convocaron a una sesión especial para rechazar el DNU 70.

La Corte abrió una ventana

En el medio también intervino la Justicia. Tras una primera resolución que había vuelto operativo el artículo 154, la Corte Suprema dictó luego una cautelar interina en otra causa y suspendió temporalmente ese punto del DNU, con lo cual volvieron a regir las restricciones a la extranjerización mientras continúa el trámite judicial.

Myriam Bregman (FIT-U) expresó que la incorporación de la Ley de Tierras es “una maniobra para que mañana no haya quorum” en la sesión contra el DNU. Desde Unión por la Patria también remarcaron la contradicción con la posición original del Gobierno.

Ese intervalo le dio margen al Congreso para buscar una solución política. Este jueves, cuando llegue la hora del quórum, se sabrá cuánto valió la concesión.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Decreto
Javier Milei
Cámara de Diputados de la Nación

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro