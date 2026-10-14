Negociación contrarreloj en Diputados

El Gobierno cede la Ley de Tierras para blindar el corazón del DNU 70

La Libertad Avanza aceptó restituir por ley los límites a la compra de campos por extranjeros que Javier Milei había eliminado en 2023. Busca quitarle respaldo a la sesión convocada para este jueves y evitar que se rechace íntegramente el decreto.