Un debate jurídico con efecto político

Qué puede pasar con la ley de Tierras tras los fallos de la Corte Suprema

Las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros siguen en pie provisoriamente, hasta que se pronuncie el juez de Bariloche que recibió la causa. A la vez, el Congreso puede dejar sin efecto el DNU que las derogó, o dejarlo en pie y dictar una nueva ley de Tierras.