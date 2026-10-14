Se trata en comisión

El oficialismo incluye la Ley de Tierras en su proyecto de Propiedad Privada

Busca dejar listo el dictamen para la sesión del 21 de octubre. El propósito de esta estrategia es blindar el decreto 70/23 y flexibilizar los límites para la extranjerización de tierras. Los cambios en desalojos y expropiaciones.