Javier Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos, en un encuentro de más de dos horas que ambos difundieron en redes para atenuar versiones de ruptura.
Milei recibió a Bullrich en Olivos buscando descomprimir versiones de ruptura
El encuentro de más de dos horas buscó aplacar los roces recientes por el Presupuesto y ordenar la comunicación interna tras semanas de intensos cruces.
La foto buscó descomprimir las señales de distancia interna tras semanas de críticas públicas. La jefa del bloque de la Libertad Avanza en el Senado publicó en X: “Conversación profunda con el presidente. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad” y cerró el mensaje con la sigla TMAP.
Milei, en tanto, publicó en su cuenta de X: “Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”, y citó la publicación de la legisladora para subrayar afinidades políticas.
Temas en la agenda
El diálogo se produjo en medio de un deterioro relativo de la relación entre la senadora y sectores del gobierno, pero con Bullrich manteniendo un rol central en la negociación de proyectos y en el vínculo con aliados en el Senado, donde la gestión necesita ampliar su base para aprobar reformas.
La tensión se agudizó por el debate del Presupuesto 2027 y por modificaciones sobre discapacidad: la legisladora dijo no haber sido informada sobre artículos del paquete y cuestionó la coordinación interna, lo que generó críticas hacia el Ministerio de Economía por el envío de cambios no anticipados.
Además, Bullrich expresó reparos sobre la Ley de Tierras al advertir que avanzar legislativamente sin garantizar aprobación judicial podía debilitar el instrumento vigente por el DNU 70/2023; el viernes 9 de octubre la Corte Suprema suspendió de manera provisoria los efectos del artículo 154 de ese decreto hasta que la Justicia Federal de Bariloche resuelva.
Contexto político
A comienzos de la semana la senadora participó de la reunión de gabinete en la Casa Rosada, y el vocero presidencial Adrián Ravier, vocero presidencial, dijo, “apoya la candidatura de Javier Milei para 2027” para señalar continuidad en el respaldo institucional.
En los últimos días Bullrich también informó que no acompañará el pliego de la fiscal Susana Pernas por su actuación en la causa contra el policía Luis Chocobar, lo que evidenció sus discrepancias puntuales con decisiones del Ejecutivo.
Fuentes cercanas a la senadora sostienen que sus desmarques obedecen a convicciones personales y a la intención de mantener influencia en la selección de candidatos para la próxima elección; en paralelo, Bullrich consolidó presencia en foros empresariales como el Coloquio de IDEA y mantuvo encuentros con sectores del establishment.
En ambos entornos consideraron la cumbre como un intento de ordenar la relación y ajustar la comunicación interna: la extensa conversación, prevista y postergada por viajes presidenciales, buscó homogeneizar posiciones de cara a negociaciones legislativas y a la gestión cotidiana.
Como cierre, el encuentro mostró que, pese a roces públicos y diferencias sobre medidas puntuales, ambos dirigentes optaron por una foto y mensajes compartidos para enfatizar diálogo y colaboración en temas clave de la agenda nacional.