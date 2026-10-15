Elogios y compromisos en Bangkok

De principal deudor a “alumno ejemplar”: el nuevo rol que el FMI le asigna a la Argentina

Georgieva volvió a destacar la disciplina fiscal argentina como referencia y hasta se animó a proyectar que el país podría cancelar anticipadamente su deuda, como hizo Grecia. Caputo redobló la apuesta: "Te vas a sorprender", le dijo. El reconocimiento llega mientras todavía debe unos US$56.800 millones, espera un nuevo desembolso y apuesta a transformar la dependencia de la deuda con los dólares del RIGI.