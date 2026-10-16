Declaraciones

Santilli advirtió a los gobernadores por un eventual regreso del kirchnerismo

El jefe de Gabinete cuestionó al espacio opositor por sus posiciones sobre el RIGI, la coparticipación y la seguridad. Sus declaraciones se produjeron en medio de las negociaciones del Gobierno nacional con las provincias para avanzar con la reforma electoral y eliminar las PASO.