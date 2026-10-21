La Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina (FUNPEL) realizará el próximo 2 de diciembre el 7º Outlook de la Cadena Láctea Argentina, una jornada que reunirá a los distintos actores de la actividad para analizar el escenario actual y debatir las perspectivas del sector.
La cadena láctea argentina analizará su futuro en el 7º Outlook del sector
El encuentro organizado por FUNPEL se realizará el 2 de diciembre en la Facultad de Agronomía de la UBA. La agenda incluirá el impacto de la geopolítica, las estrategias de los principales mercados internacionales, la competitividad y las oportunidades para generar valor en la lechería nacional.
Bajo el lema “El nuevo mapa de la cadena láctea”, el encuentro buscará poner en perspectiva las transformaciones que atraviesa la lechería, tanto en Argentina como en el contexto internacional, en un escenario marcado por cambios geopolíticos, nuevas dinámicas comerciales y desafíos vinculados con la competitividad y la generación de valor.
La actividad comenzará a las 8 en el Salón de Actos del Pabellón Central de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), ubicado en avenida San Martín 4453, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Geopolítica, mercados y perspectivas para la lechería
Uno de los ejes centrales de la jornada será el análisis del impacto de la geopolítica actual y futura sobre la cadena láctea argentina. También se abordarán los movimientos y las estrategias que podrían desarrollar los principales actores del mercado mundial durante los próximos diez años.
El programa incluirá, además, una evaluación de las perspectivas de la lechería nacional, con especial atención a las condiciones que pueden influir en su desarrollo y posicionamiento en los mercados.
En un contexto de transformación del comercio internacional, estos temas resultan relevantes para comprender los factores que inciden sobre la competitividad de la producción, la industria y las exportaciones de productos lácteos.
Competitividad y generación de valor
Otro de los puntos previstos será el análisis de los principales obstáculos que limitan la generación de valor dentro de la cadena, junto con las oportunidades que puede ofrecer el trabajo coordinado entre productores, industrias e instituciones.
La agenda también contempla el impacto fiscal de la actividad, a partir de una revisión de sus mitos y realidades, y la mirada de nuevos actores industriales y empresariales sobre el futuro del negocio lácteo argentino.
Con estos contenidos, FUNPEL busca promover el intercambio de conocimientos y experiencias para identificar desafíos concretos y alternativas que contribuyan a fortalecer el desarrollo de los distintos eslabones de la cadena.
Un espacio de intercambio para todo el sector
El Outlook se consolidó como un ámbito de encuentro para productores, industriales, profesionales, técnicos, representantes de instituciones y otros participantes vinculados con la lechería.
La séptima edición apunta a construir una visión compartida sobre el presente y el futuro de la actividad, en momentos en que los cambios en los mercados internacionales y las condiciones de competitividad plantean nuevos desafíos para el sector.
La participación será gratuita, con inscripción previa a través del sitio web de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina: fundacionpel.org.