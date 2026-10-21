Edición 2026

La cadena láctea argentina analizará su futuro en el 7º Outlook del sector

El encuentro organizado por FUNPEL se realizará el 2 de diciembre en la Facultad de Agronomía de la UBA. La agenda incluirá el impacto de la geopolítica, las estrategias de los principales mercados internacionales, la competitividad y las oportunidades para generar valor en la lechería nacional.