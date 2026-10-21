Más del 7% en tres meses

Ganadería: baja el ternero y crece la incertidumbre por el impacto de las lluvias en el Litoral

El precio de referencia del Ternero ROSGAN cayó por tercer mes consecutivo y volvió a ubicarse por debajo de los $5.800 por kilo vivo. La relación de reposición continúa por encima de sus niveles históricos, mientras las lluvias excesivas en el Litoral podrían sumar presión sobre la oferta de hacienda liviana.