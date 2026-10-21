En las cinco regiones maiceras

La chicharrita del maíz cayó a mínimos en el país, pero recomiendan sostener el monitoreo

Las lluvias abundantes y la amplitud térmica de octubre redujeron las poblaciones de Dalbulus maidis en las cinco regiones maiceras argentinas. Según el último informe de la Red Nacional de Monitoreo, la situación es más favorable que hace un año, aunque los especialistas recomiendan mantener la vigilancia desde la emergencia de los cultivos.